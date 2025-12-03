Milei oficializó la salida de Neiffert de la SIDE y designó a Cristian Auguadra como nuevo titular

El Gobierno confirmó el reemplazo a través del Decreto 852/2025 publicado en el Boletín Oficial. Según la Casa Rosada, Neiffert cumplió la primera etapa de la reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional. Auguadra es hombre de confianza de Santiago Caputo y venía encabezando la División de Asuntos Internos.

El Gobierno nacional oficializó este miércoles la salida de Sergio Neiffert de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la designación de Cristian Auguadra como nuevo titular del organismo. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 852/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y publicada en el Boletín Oficial.

La vocería presidencial había anticipado el recambio este martes, en medio de una jornada marcada por rumores sobre la continuidad de Neiffert. Según el comunicado oficial, su salida se produce tras “haber cumplido los objetivos de la primera etapa” de la reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN).

La evaluación del Gobierno

Desde la Casa Rosada destacaron que la gestión de Neiffert se centró en ordenar los procesos internos, auditar y transparentar la estructura organizacional, optimizar recursos y actualizar los estándares operativos de la SIDE.

El cierre de esta fase contó con la validación de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, lo que marcó —según el gobierno— el fin de un tramo “fundacional para modernizar y profesionalizar” el sistema.

El cambio de mando se da semanas después de que el Ejecutivo ampliara por decreto más de 26 mil millones de pesos los fondos destinados a la SIDE.

Quién es Cristian Auguadra, el nuevo jefe de la SIDE

Al igual que Neiffert, Cristian Auguadra responde políticamente al asesor presidencial sin cargo formal Santiago Caputo, señalado como articulador del ecosistema comunicacional y digital del oficialismo.

Auguadra ingresó a la administración pública en julio de 2024, en paralelo con el lanzamiento del plan para reestructurar el SIN. En ese esquema, el Gobierno restableció la SIDE como organismo central y creó cuatro oficinas específicas:

Servicio de Inteligencia Argentino (SIA)

Agencia de Seguridad Nacional (ASN)

Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC)

División de Asuntos Internos (DAI)

Hasta hoy, Auguadra se desempeñaba como Inspector General de la DAI, área encargada de auditar y supervisar el manejo de recursos de las otras agencias. Su rol habría sido clave en las auditorías internas realizadas durante el último año.

Contador público graduado en la Universidad de Morón, asegura tener experiencia en asesoría fiscal, consultoría legal y gestión de proyectos, antecedentes que justificaron su desembarco en el área de control interno del sistema de inteligencia.