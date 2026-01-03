Milei no se tomará vacaciones en enero y habilitó días de descanso para su Gabinete

El Presidente continuará con su agenda desde la Quinta de Olivos durante el mes de enero, mientras autorizó un receso parcial para funcionarios ante la baja actividad política y la ausencia de reuniones de Gabinete.

El presidente Javier Milei confirmó que no se tomará vacaciones durante enero y que seguirá trabajando desde la Quinta de Olivos, aunque habilitó días de descanso para parte de su Gabinete en un contexto de menor actividad política y sin una agenda oficial definida.

Desde la Casa Rosada señalaron que, por el momento, no están previstas reuniones de Gabinete ni encuentros de la Mesa Política, lo que convierte a enero en el mes de menor intensidad de gestión desde el inicio de su mandato. La decisión marca un contraste con los comienzos de 2024 y 2025, cuando el Ejecutivo mantuvo un ritmo elevado de trabajo y no se otorgaron vacaciones a los ministros.

Durante su primer año de gestión, Milei impulsó fuertes medidas de ajuste y proyectos clave como la Ley Bases, mientras que en enero de 2025 el foco estuvo puesto en las sesiones extraordinarias del Congreso. Para el arranque de 2026, en cambio, el Presidente optó por una pausa relativa en la dinámica del Gabinete, con la mirada puesta en la próxima etapa parlamentaria.

A diferencia de sus funcionarios, Milei mantendrá su rutina laboral habitual y se trasladará a la Casa Rosada solo para compromisos puntuales. En los últimos días, participó de una entrevista internacional y mantuvo una reunión con el viceprimer ministro de Nueva Zelanda, David Seymour. Además, se confirmó que no utilizará la Residencia de Chapadmalal durante el verano.

El único viaje previsto del Presidente será a mediados de enero, cuando participará como expositor en el Foro Económico Mundial de Davos. Tampoco tomará vacaciones su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En cuanto a los ministros, Federico Sturzenegger, titular de Modernización y Transformación del Estado, tomará algunos días de descanso tras las fiestas. Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, se encuentra en Singapur por una invitación oficial y regresará el 11 de enero, aunque desde su entorno aseguran que continuará al frente de la cartera durante todo el mes.

Otros dirigentes clave, como Martín Menem y Patricia Bullrich, mantendrán actividad política sin vacaciones formales, en un enero de perfil bajo, pero con la atención puesta en el inicio del año legislativo en febrero.