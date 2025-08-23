Milei no dijo una palabra por los audios de Spagnuolo 

​

El presidente Javier Milei brinda un discurso en el marco del 141º aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, mientras crece el escándalo por el cobro de coimas para la compra de medicamentos para personas con discapacidad que ya eyectó de su puesto al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.

Las adyacencias de la histórica sede de la entidad ubicada en Paraguay al 700 amanecieron repleta de distintas manifestaciones en repudio a las políticas de ajuste y la corrupción estatal.

Al hacer referencia a las recientes derrotas legislativas, Milei cuestionó a los sectores del Congreso que sancionaron leyes rechazadas por el Gobierno, al advertir que “les resulta divertido votar cualquier tipo de estupideces para aumentar el gasto público y generar déficit fiscal, si total después lo paga otro salame de acá a dos años”.

Con motivo de la visita del mandatario -que pegó el faltazo a la conmemoración del Día de la Bandera el 20 de junio en los actos oficiales del Monumento- el municipio rosarino desplegó un enorme operativo de seguridad desde este viernes por la mañana, que incluyó cortes de calle en las principales vías de circulación, debido a las masivas movilizaciones que se realizaron.

“No tenemos dudas de que Milei es persona no grata y no nos llama la atención que la Bolsa de Comercio lo invite, porque ellos lo único que buscan, como siempre lo han hecho, es maximizar sus ganancias en desmedro de los trabajadores”, expresó el secretario general de la seccional Rosario del Sindicato de Dragado y Balizamiento, Edgardo Arrieta, en la previa de la movilización durante una rueda de prensa.

Por su parte, el líder local de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Eduardo Del Monte, recordó por su parte que las políticas económicas aplicadas por la gestión libertaria “llevó a muchos compañeros al empobrecimiento” como consecuencia de que “no hay laburo” y “cada vez más gente come de la basura y duerme en la calle”.