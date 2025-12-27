Milei logró la sanción del Presupuesto 2026 y consiguió su primera “ley de leyes”

Tras una sesión cargada de negociaciones y tensión política, el oficialismo consiguió aprobar el Presupuesto en el Senado. Es la primera vez que el Gobierno de Javier Milei logra sancionar esta norma clave, consolidando previsibilidad institucional.

Luego de una extensa y ajustada sesión, el Senado sancionó este viernes el Presupuesto 2026, marcando un hito para el gobierno de Javier Milei al tratarse de la primera “ley de leyes” aprobada desde el inicio de su mandato. La votación finalizó con 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención, correspondiente a la senadora Alejandra Vigo.

La jornada estuvo atravesada por intensas negociaciones contrarreloj, encabezadas por el ministro del Interior, Diego Santilli, quien se apersonó en el Palacio Legislativo para garantizar los votos necesarios y evitar modificaciones que obligaran a devolver el proyecto a la Cámara de Diputados.

Durante el debate, La Libertad Avanza debió resignar el capítulo 11, previamente rechazado en Diputados, y por momentos vio peligrar un artículo clave que elimina los pisos mínimos de financiamiento para áreas sensibles como Educación, Ciencia y Técnica, Defensa y Educación Técnico Profesional. Finalmente, el texto fue aprobado sin cambios sustanciales.

El oficialismo logró el acompañamiento de bloques aliados y sumó además el respaldo de tres senadores del interbloque Convicción Federal —Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy)—, lo que evidenció una fractura en el espacio peronista que conduce José Mayans, cuyo bloque Popular se dividió en la votación general.

Con la sanción del Presupuesto 2026, el Gobierno nacional consiguió un triunfo político clave, que le permite ordenar el esquema de gastos y enviar una señal de normalidad institucional y previsibilidad en la gestión, tras un primer año marcado por la prórroga presupuestaria y fuertes tensiones parlamentarias.