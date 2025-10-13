Milei lo autorizó: $60 millones del presupuesto argentino para entrenar a soldados de EE.UU. 

​

El gobierno de Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 697/2025) que autoriza el ingreso de tropas de Estados Unidos a territorio argentino para participar del ejercicio militar conjunto “Operación Tridente”. Las maniobras se desarrollarán entre el 26 de octubre y el 15 de noviembre en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano, además de áreas marítimas y terrestres destinadas al entrenamiento especializado. El convite le costará al Estado 60 millones de pesos.

Según el documento oficial, la medida tiene como objetivo “intercambiar procedimientos, técnicas y tácticas de entrenamiento entre Fuerzas Especiales” para mejorar la coordinación multinacional, la capacidad de respuesta inmediata y el uso de tecnologías avanzadas. La Armada Argentina será la encargada de financiar la estadía de las tropas extranjeras, con un presupuesto estimado de $60.211.157.

Fuentes del Ministerio de Defensa señalaron a este diario que la millonaria suma destinada a la operación forma parte del presupuesto asignado a la Armada dentro de la jurisdicción Defensa. Desde el Ejecutivo, en tanto, defendieron la medida como una “oportunidad estratégica para potenciar las capacidades nacionales”. El decreto presidencial destaca que la experiencia acumulada por las Fuerzas Especiales estadounidenses constituye un “recurso invaluable”, aplicable tanto en contextos de combate como en operaciones de asistencia humanitaria.

El gobierno de Milei subraya que la participación de Argentina en la “Operación Tridente” demuestra “su compromiso con la estabilidad regional y la seguridad internacional, mejora su reputación como socio y contribuye a estandarizar los procedimientos operativos, facilitando la participación de las fuerzas argentinas en futuras operaciones multinacionales”. El texto agrega además que “la no participación en el ejercicio afectaría significativamente el adiestramiento naval en operaciones combinadas con la Armada de los Estados Unidos de América”.