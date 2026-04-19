Milei llegó a Israel, visitó el Muro de los Lamentos y se reunirá con Netanyahu

El presidente inició una visita oficial que se extenderá hasta el 22 de abril. Durante su estadía mantendrá encuentros con autoridades israelíes, firmará acuerdos de cooperación, recibirá un Doctorado Honoris Causa y participará de los actos por el Día de la Independencia de Israe

El presidente argentino, Javier Milei, llegó este domingo a Israel y visitó el Muro de los Lamentos, en el inicio de una gira oficial que se extenderá entre el 18 y el 22 de abril.

Durante su estadía, el mandatario mantendrá reuniones con autoridades israelíes, participará de actos oficiales y avanzará en acuerdos de cooperación bilateral.

Más tarde, el jefe de Estado tiene previsto reunirse con el primer ministro Benjamin Netanyahu, tras un encuentro previo entre el canciller argentino y su par israelí, Gideon Sa’ar. Luego del cónclave, está previsto el anuncio del vuelo inaugural de la aerolínea El Al, seguido por la firma de acuerdos, declaraciones conjuntas y una reunión ampliada entre ambas delegaciones.

La jornada finalizará con la pregrabación de la ceremonia por el 78° Día de la Independencia de Israel en el Monte Herzl.

El lunes, Milei recibirá un Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan, donde también brindará un discurso. Posteriormente, mantendrá un encuentro con el presidente israelí, Isaac Herzog, y visitará la Yeshivá Hebron, donde será condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos.

Para el martes, la agenda contempla una reunión con rabinos, una visita a la Iglesia del Santo Sepulcro y la participación en la ceremonia central por el Día de la Independencia de Israel, que incluye el tradicional encendido de antorchas.

Esa misma noche está prevista la partida del vuelo de regreso hacia la Argentina, con arribo a Buenos Aires el miércoles por la mañana.

Según trascendió, la Casa Rosada también buscará aprovechar la gira para dialogar con autoridades israelíes sobre los avances del juicio en ausencia vinculado a los atentados contra la AMIA y la embajada de Israel.

Además, el Gobierno prevé avanzar en la implementación del traslado de la embajada argentina a Jerusalén, una promesa que Milei reiteró públicamente y que forma parte del fortalecimiento de la relación bilateral impulsado por la actual gestión.