Milei, la llave de Estados Unidos “para sacar a China de Argentina” 

​

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, defendió el respaldo financiero de 20.000 millones de dólares otorgado a la Argentina a través del swap anunciado este jueves y vinculó directamente la decisión con la orientación geopolítica del presidente Javier Milei.

En una entrevista con Fox News, Bessent fue tajante y aseguró que el mandatario ultraderechista “tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina”, en un contexto regional donde, según advirtió, el gigante asiático “está por todas partes en Latinoamérica”.

https://geo.dailymotion.com/player/xt5ee.html?video=x9rx2xk

El funcionario estadounidense admitió que la decisión de otorgar la ayuda económica es parte de un reposicionamiento geopolítico y que tiene una importancia estratégica más allá del plano económico. “Argentina es un faro en América Latina y Milei está intentando romper un ciclo negativo de 100 años”, opinó. “También es un gran aliado de Estados Unidos, el próximo martes visitará el Despacho Oval y tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina, que está por todas partes en Latinoamérica”, disparó.

Asimismo, Bessent también intentó despegar el acuerdo de cualquier percepción de “rescate” financiero al aclarar que no hay transferencia directa de dinero y que el mecanismo utilizado, el Fondo de Estabilización Cambiaria, “nunca ha perdido dinero”.

En ese sentido, justificó la operación con una visión de oportunidad de inversión: “El peso argentino está subvaluado. Hay que comprar barato y vender caro”. Y agregó que confían en que Milei “tendrá un buen desempeño en las elecciones del 26 de octubre”.