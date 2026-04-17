Milei inicia gira por Israel: agenda completa del viaje oficial del Presidente

El Presidente viajará con una extensa agenda diplomática que incluye reuniones con Netanyahu, visitas a sitios religiosos y la recepción de un doctorado Honoris Causa. El regreso está previsto para el 22 de abril.

El presidente Javier Milei iniciará este sábado 18 de abril una gira internacional con destino a Israel, en el marco de una agenda oficial que se extenderá hasta el 22 de abril e incluirá reuniones políticas, actividades diplomáticas y visitas a lugares religiosos.

El viaje contempla encuentros con autoridades israelíes, firmas de acuerdos y participación en eventos de alto perfil institucional.

Gira de Milei a Israel: inicio del viaje oficial

El sábado 18 de abril está prevista la partida del vuelo presidencial junto a la comitiva oficial hacia el Estado de Israel.

La llegada al país se concretará el domingo 19 de abril por la madrugada argentina, dando inicio a una agenda cargada de actividades.

Milei en Israel: reuniones con Netanyahu y agenda diplomática

Uno de los puntos centrales del viaje será el encuentro del Presidente con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, previsto para el domingo 19 de abril.

Además, se prevén reuniones ampliadas, firma de acuerdos bilaterales y declaraciones conjuntas entre ambos gobiernos.

Visitas religiosas: Muro de los Lamentos y Santo Sepulcro

Durante la gira, Milei visitará el Muro de los Lamentos en Jerusalén, uno de los sitios más emblemáticos del judaísmo.

También está prevista una visita a la Iglesia del Santo Sepulcro, en el marco de actividades de carácter religioso y cultural.

Reconocimientos académicos y actos oficiales

El lunes 20 de abril, el mandatario recibirá el doctorado Honoris Causa de la Universidad Bar-Ilan, donde además brindará un discurso.

Ese mismo día también participará de actividades institucionales con autoridades israelíes y será condecorado en la Yeshivá Hebron.

Encuentros, ceremonia nacional y regreso a la Argentina

La agenda incluye encuentros con rabinos, participación en actos vinculados al 78° Día de la Independencia de Israel y una ceremonia de encendido de antorchas.

El regreso del Presidente y su comitiva está previsto para el martes 21 por la noche, con arribo a la Argentina el miércoles 22 de abril por la mañana.