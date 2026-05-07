Milei habló en Los Ángeles y lanzó un mensaje a inversores: “Vayan al Sur”

El Presidente participó de la Conferencia Global del Instituto Milken y aseguró que “el sueño americano renace en Argentina”. También defendió el modelo económico libertario y convocó a invertir en el país.

El presidente Javier Milei participó este miércoles de la 29° Conferencia Global del Instituto Milken, en Los Ángeles, donde defendió el rumbo económico de su gestión y llamó a empresarios e inversores internacionales a apostar por Argentina.

Durante su exposición, el mandatario aseguró que “el sueño americano no está muerto” y afirmó que “está renaciendo en dos países: Estados Unidos y Argentina”.

“Vayan al Sur”: el mensaje de Milei a empresarios e inversores

En uno de los momentos más destacados de su discurso, Milei utilizó una frase dirigida al sector empresario internacional para impulsar inversiones en el país.

“Como antes la consigna era ‘Go west’, ahora es: ‘Vayan al Sur’”, expresó el Presidente ante referentes del mundo financiero, tecnológico y político reunidos en California.

Además, recordó que ya había convocado a invertir en Argentina durante su participación en el mismo foro en 2024 y sostuvo que quienes apostaron por el país “vieron aumentar el valor de sus inversiones en más de un 100% durante el primer año”.

Milei defendió “el modelo de la libertad”

Durante una exposición de aproximadamente 20 minutos, el mandatario aseguró que “el modelo de la libertad funciona” y mostró gráficos vinculados a la reducción del déficit fiscal y la baja de la inflación.

También vinculó el rumbo de su administración con el liderazgo de Donald Trump en Estados Unidos.

“Argentina eligió terminar con décadas de decadencia para volver a abrazar las ideas que alguna vez la hicieron grande”, sostuvo.

Relación con Estados Unidos y acuerdo de libre comercio

Milei destacó además la “convergencia” política y económica entre Argentina y Estados Unidos y aseguró que esa relación reabrió la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo de libre comercio entre ambos países.

En otro tramo del discurso, el Presidente planteó que las ideas de libertad deberían expandirse también a otros países de América Latina, mencionando especialmente a Cuba y Venezuela.

La presentación de Milei estuvo a cargo de Michael Milken, fundador del foro y reconocido empresario estadounidense, quien elogió al mandatario argentino frente al auditorio.

“Si él tiene éxito, puede cambiar toda América Latina”, afirmó Milken antes de la exposición presidencial.

El foro internacional en Los Ángeles

La Conferencia Global del Instituto Milken es uno de los encuentros económicos y financieros más importantes del mundo y reúne cada año a empresarios, economistas, funcionarios y referentes internacionales.

La participación de Milei en el evento formó parte de su agenda oficial en Estados Unidos, donde volvió a posicionar a la Argentina como destino para inversiones y desarrollo económico.