Milei habló de su reelección: “Si fracaso, no deberían renovarme el contrato”

En una exposición ante empresarios y economistas en La Rural, el Presidente repasó su primer año de gestión, defendió su programa económico y dejó una frase contundente sobre 2027.

Javier Milei volvió a presentarse este miércoles ante un auditorio colmado de economistas, empresarios y analistas financieros en La Rural, donde dedicó más de una hora y media a repasar los principales desafíos de su primer año de gobierno y a defender sin matices el modelo económico que impulsa.

En ese contexto lanzó una definición política central respecto a su futuro: “Me contrataron para resolver problemas. Si no lo hago, estaría muy bien que no me renueven el contrato”.

El Presidente estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. Durante su discurso insistió en que la Argentina atraviesa una etapa de reordenamiento y que los resultados comenzarán a sentirse “a medida que se consolide el equilibrio fiscal”.

Expectativas, dólar y emisión cero

Milei volvió a remarcar el rol central del dólar como referencia en las expectativas de los argentinos. “No me quejo de eso, es parte de nuestra historia”, dijo. También defendió la política de emisión monetaria cero, a la que describió como un ancla clave para atacar la inflación. Según afirmó, su administración logró “poner en caja el Tesoro en un mes tras 123 años”, y reiteró que el déficit fiscal es el origen de todas las crisis del país.

Críticas a economistas y al modelo anterior

En distintos tramos de su exposición apuntó contra consultores y economistas que, según él, comparan escenarios “incomparables”. “Cuando comparan con 2017 quisiera saber qué coincide. Macri jamás corrigió el déficit: lo financió con deuda. Nosotros lo corregimos de raíz”, sostuvo. También cuestionó la “fatal arrogancia” de quienes creen poder anticipar todas las variables económicas.

El tipo de cambio y la volatilidad

Milei analizó la dinámica del tipo de cambio y sostuvo que su comportamiento no puede evaluarse de forma aislada. Planteó que la volatilidad cambiaria se traslada a precios, salarios y empleo, y defendió el uso de bandas como instrumento transitorio para ordenar expectativas.

Respaldo externo y política local

El mandatario relativizó la importancia de la ayuda internacional en la estabilización económica y calificó como una “cargada” los US$2.000 millones vinculados al swap con China. Dijo que la volatilidad financiera estuvo influida por el “riesgo kuka”, en referencia a la incertidumbre política previa a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Al reivindicar el desempeño electoral de su espacio, afirmó: “Si hubieran sido presidenciales, hubiera ganado en primera vuelta”.

Un mensaje hacia 2027

Cerca del final, Milei reiteró que su mandato no fue elegido para “hacer onanismo de análisis económicos”, sino para “resolver problemas”. Defendió el ajuste fiscal logrado “con apenas el 15% del Congreso” y cuestionó que la oposición haya impulsado “40 leyes para romper el equilibrio macroeconómico”.

Con su frase más resonante de la noche, dejó un mensaje dirigido a los mercados y también a la ciudadanía: “Si no resuelvo los problemas, estaría muy bien que no me renueven el contrato”.