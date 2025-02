Milei evalúa retirar a la Argentina del Consejo de Derechos Humanos de la ONU 

​

Imitando los pasos de Donald Trump, el gobierno de Javier Milei analiza retirar a la Argentina del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), según dejó trascender la Casa Rosada. Los organismos están en alerta y advirtieron de la gravedad de la salida de esa organización intergubernamental. Un antecedente llamativo es que, en sintonía con la decisión de Estados Unidos e Israel, la misión argentina en Ginebra, Suiza, no se anotó para participar ayer de una sesión especial en la que se trató el tema de las violaciones a los derechos humanos en el Congo, África. Luego del anuncio de la salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ahora la administración libertaria sigue dando que hablar por sus inconsistencias en el plano internacional.

“Argentina tiene un reconocimiento en ese ámbito por todo lo que ha hecho en el tema de la memoria y justicia con los juicios de lesa humanidad por los crímenes de la dictadura, y la salida en sí misma, que no se daría de un día para otro, tiene un impacto concreto relativo”, expresó a Página/12 Roberto Cipriano García, coordinador ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). “Los organismos internacionales tienen esa debilidad estructural que consiste en que no obligan con sus pronunciamientos, sino que generan informes que ayudan en la puja de la política interna, pero en definitiva el tema es lo que se puede hacer en cada país”, agregó.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU está formado por 47 Estados miembros y Argentina forma parte desde el 2019, incluso lo presidió en el año 2022. La probable salida del organismo es en espejo con la decisión de Israel, que el jueves abandonó el consejo por considerarlo un “órgano parcializado y que desde el inicio ha estado del lado de las dictaduras”. Desde el Gobierno dejaron trascender que la decisión tiene que ver con que el comité no calificó como “organización terrorista” a Hamas tras el atentado del 7 de octubre de 2023. De hecho, en los últimos años emitió más de cien declaraciones contra el Estado de Israel por sus ataques a la Franja de Gaza.

Para García, “el problema es que a los gobiernos anteriores les importaba que un organismo de Naciones Unidas te condene por violaciones a los derechos humanos, pero al actual no sólo no le importa sino que está pensando en irse”. Consideró que “la disputa es acá adentro, en Argentina. Acá tenemos que torcele el brazo, estos organismos pueden ayudar en esa tarea, pero a Milei no le hacen mella”.

Si efectivamente Argentina decide abandonar el espacio, para volver a presentarse tiene que dejar pasar un año y luego ver si consigue los votos necesarios para el período 2026 – 2028. Así, Milei sumaría otra replica de las decisiones de Trump, que en el año 2018 retiró a Estados Unidos del Consejo después de criticarlo por perjudicar “de manera crónica” a Israel . Una medida que revirtió el gobierno demócrata de Joe Biden.

El anuncio se conoce semanas antes del segundo viaje de Milei a Israel, que en marzo estará en ese país para recibir el “Premio Nóbel Judío” por “su compromiso y apoyo con Israel y las víctimas del terrorismo”. Su alineamiento desenfrenado con Benjamín Netanyahu le dio sus frutos. “Cuando la mayoría de los aliados de Israel callaban o condenaban, presionaban y, en algunos casos, sancionaban a Israel, el presidente Milei se mantuvo firme con los judíos y fue su defensor más visible, vocal e inequívoco”, dijo el director de la fundación, Stan Polovets.

Los ataques previos a la ONU

En septiembre del año pasado, Milei protagonizó un show a escala internacional cuando habló ante el pleno de la asamblea de las Naciones Unidas y criticó “el rumbo trágico que esta institución ha adoptado”. Acusó al organismo de “socialista”, de haber tomado medidas de “izquierda” y de ser el “propulsor de la violación sistemática de la libertad con las cuarentenas a nivel global durante el año 2020, que deberían ser consideradas un delito de lesa humanidad”. Ese día, anticipó que Argentina abandonaría la neutralidad ante los conflictos internacionales y que se pondría “a la vanguardia de la lucha por la defensa de la libertad”.

No es la primera vez que la administración libertaria pone a Argentina por afuera de las instituciones internacionales, tal como hizo esta semana al anunciar su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS).