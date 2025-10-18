Milei encabezó un acto en Santiago del Estero 

​

El presidente Javier Milei encabezó esta mañana un acto de campaña en la provincia de Santiago del Estero de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre y sostuvo: “Hay que avanzar hacia las ideas de la libertad”.

Bajo un fuerte operativo de seguridad y rodeado de militantes, el mandatario arribó acompañado de su hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, y los candidatos locales.

Minutos después de las 11, el presidente Javier Milei y su hermana, Karina, ingresaron al primer piso de la sede de LLA, ubicada en 24 de septiembre 255. Al grito de “Presidente” y “Vamos la jefa”, los hermanos Milei fueron recibidos por el equipo de La Libertad Avanza en la provincia norteña.

Milei sostuvo que su Gobierno “bajó la pobreza y la inflación”, a la vez que instó a los militantes libertarios a “seguir abrazando las ideas de la libertad” durante un acto de campaña en la ciudad más antigua de la Argentina.

“Hemos bajado la inseguridad, hemos eliminado los piquetes y además tenemos el récord de incautación de droga de la historia. Estamos en el camino correcto mientras que la líder de ellos anda en tobillera y no puede pisar la calle”, aseguró.

“Tienen a su líder presa, con tobillera. Y se asocian, fueron socios, con la narco dictadura de (Nicolás) Maduro y (Hugo) Chávez. A nosotros nos respetan en todo el mundo”, afirmó sobre Cristina Fernández.

En su estadía, Milei mantendrá un encuentro con los candidatos locales Tomás Figueroa y Laura Godoy, postulantes al Senado y a la Cámara de Diputados respectivamente.