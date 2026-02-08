Milei encabezó en Santa Fe el traslado del sable corvo de San Martín en medio de fuertes cuestionamientos

El Presidente participó del acto en el Campo de Gloria de San Lorenzo y defendió la decisión de retirar el sable del Museo Histórico Nacional. La medida generó rechazo de historiadores y de herederos de Juan Manuel de Rosas.

En medio de una fuerte polémica histórica y política, el presidente Javier Milei viajó este sábado a la provincia de Santa Fe para encabezar el acto oficial de traslado del sable corvo del general José de San Martín, una de las reliquias más emblemáticas de la historia argentina.

La ceremonia se desarrolló poco antes de las 19 en el parque histórico Campo de Gloria, en la ciudad de San Lorenzo, y contó con la presencia del gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y del intendente local Leonardo Raimundo. Durante su discurso, el mandatario defendió la decisión del Gobierno nacional y reivindicó el valor simbólico del arma.

“La actitud libertadora debe regirnos hoy y siempre”, afirmó Milei, y sostuvo que el sable corvo “representa el valor de la libertad”. En ese sentido, remarcó que “no es un objeto histórico más ni una pieza de exhibición: es el símbolo material más importante de la historia argentina”.

“Nuestra tarea es poner las cosas en su lugar. Tenemos la certeza de que somos un país soberano y la misión de llevar la libertad al continente”, expresó el Presidente, quien también destacó el rol histórico del Regimiento de Granaderos a Caballo, creado por el propio San Martín. El acto concluyó con un “Viva la Patria”.

Horas antes, a las 8.45, se concretó el retiro del sable corvo del Museo Histórico Nacional, ubicado en el Parque Lezama, donde quedará una réplica. El arma fue trasladada al Regimiento de Granaderos a Caballo.

El sable había sido donado al museo en 1896 por Manuela Rosas y llegó definitivamente a la institución en 1898.

La pieza histórica fue robada en dos oportunidades, en 1963 y 1965, por integrantes de la Resistencia Peronista, episodios que marcaron su historia reciente.

El traslado fue dispuesto mediante el decreto 81, publicado el martes 3 de febrero, lo que generó un inmediato rechazo de sectores de la oposición, historiadores y de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Además, los herederos de Juan Manuel de Rosas presentaron recursos judiciales para frenar la medida.

Sin embargo, la Justicia desestimó la cautelar solicitada por los descendientes de Manuela Rosas. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 12 rechazó el planteo presentado por Mercedes, María Rosa y Sebastián Terrero, quienes buscaban impedir cualquier modificación en la custodia y el destino del sable corvo del Libertador.