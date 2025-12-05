Milei encabezará este sábado el acto oficial de presentación de los F-16 en Las Higueras

El presidente liderará la ceremonia en la Base Aérea de Las Higueras, donde se exhibirán los seis cazas F-16 adquiridos a Dinamarca. Los aviones llegan este viernes y habrá demostraciones de vuelo.

El presidente Javier Milei encabezará este sábado el acto oficial de presentación de los seis aviones de caza F-16 A/B Fighting Falcon, adquiridos por el Ministerio de Defensa al Reino de Dinamarca.

La ceremonia tendrá lugar en la Base Aérea de Las Higueras, en Córdoba, luego de que el evento fuera reprogramado. El intendente local, Gianfranco Lucchesi, confirmó a Cadena 3 el cambio de fecha y detalló que el municipio preparó un espacio especial para que el público pueda observar la llegada y las maniobras de los jets.

La llegada de los aviones

Según explicó Lucchesi, los F-16 arribarán este viernes alrededor de las 13, mientras que el ferry que los acompaña lo hará una hora antes. La agenda contempla que este sábado, antes del acto formal, se realice un vuelo de exhibición, tal como había adelantado el Ministerio de Defensa.

Esto permitirá que los asistentes puedan observar tanto el aterrizaje de este viernes como el despegue del día siguiente.

Un hito para la Fuerza Aérea

La llegada de estos cazas supersónicos marca un salto tecnológico para la Fuerza Aérea Argentina (FAA), en el marco de un proceso de modernización largamente postergado.

Los F-16, equipados con radares avanzados y armamento de última generación, serán presentados en su configuración completa y posteriormente integrados a las escuadrillas de la VI Brigada Aérea.

La ceremonia contará con la presencia del jefe de la FAA, brigadier mayor Pablo Rodolfo Paladino, autoridades del Ministerio de Defensa y representantes diplomáticos de Dinamarca, en reconocimiento al acuerdo bilateral que posibilitó la compra.

Detalles del acto

Apertura de puertas: 7:00

7:00 Inicio de la ceremonia principal: 9:00

9:00 Actividades previstas: desfile aéreo, demostraciones de vuelo, maniobras de precisión y simulacros de combate.

La elección de Las Higueras no es casual: la base tiene un rol histórico dentro de la aviación militar argentina y funcionará como sede clave para la puesta en marcha operativa de los F-16 en territorio nacional.