Milei en AmCham: “La inflación se va a derrumbar y la economía retomará el crecimiento”

El Presidente reconoció que el dato de marzo “no le gustó”, pero aseguró que la suba es transitoria. Atribuyó el aumento a factores estacionales, la energía y la caída previa en la demanda de dinero.

El presidente Javier Milei aseguró que la inflación “se va a derrumbar” en los próximos meses y que la economía argentina retomará su crecimiento, pese al dato del 3,4% registrado en marzo.

Durante su exposición en el AmCham Summit 2026, el mandatario reconoció que el indicador “no le gustó” y admitió que la inflación “viene subiendo desde mediados del año pasado”.

“Voy a hablar de inflación porque el dato no me gustó”

Al iniciar su discurso, Milei remarcó que eligió referirse al tema a diferencia de lo que, según dijo, suele hacer la política tradicional.

“Tenemos cosas buenas para hablar, pero como odio la inflación y el dato no me gustó, voy a hablar de inflación”, afirmó ante empresarios y dirigentes.

Factores detrás de la suba: energía, educación y alimentos

El Presidente explicó que el aumento de precios responde a una combinación de factores.

Entre ellos, mencionó el impacto estacional de marzo —especialmente en educación—, el encarecimiento del transporte por la suba del petróleo en el contexto internacional y el aumento en alimentos, particularmente la carne.

También señaló que la caída en la demanda de dinero durante la segunda mitad de 2025 influyó en la dinámica inflacionaria actual.

Crédito, demanda de dinero y expectativas económicas

Milei destacó que el crédito está en expansión y que se está recomponiendo el capital de trabajo, lo que, según su visión, permitirá consolidar la recuperación económica.

En ese sentido, aseguró que la demanda de dinero “está subiendo”, lo que contribuiría a reducir la inflación en el corto plazo.

“Hay que tener paciencia”, el mensaje del Gobierno

El mandatario insistió en que el proceso económico requiere tiempo y advirtió sobre decisiones apresuradas.

“Hay que tener paciencia, cuando uno se desespera toma decisiones incorrectas”, sostuvo.

Expectativa oficial: desinflación y crecimiento

Pese al dato de marzo, el Gobierno mantiene su expectativa de una desaceleración inflacionaria en los próximos meses.

Según Milei, una vez superados los factores transitorios que impactaron en los precios, la economía argentina volverá a una senda de crecimiento sostenido.