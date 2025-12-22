Milei dijo que no vetará la ley de Presupuesto y anticipó que “acomodará” las partidas para sostener el déficit cero

El Presidente aseguró que no vetará el Presupuesto 2026 pese a los cambios introducidos en Diputados y afirmó que reorganizará las partidas para mantener el déficit cero.

El presidente Javier Milei confirmó que no vetará la ley de Presupuesto 2026, luego de que la Cámara de Diputados rechazara el Capítulo XI del proyecto, que proponía derogar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. A pesar de ese revés parlamentario, el mandatario aseguró que reorganizará las partidas necesarias para mantener el objetivo de déficit cero.

La iniciativa obtuvo media sanción el miércoles pasado, tras una sesión maratónica en la Cámara baja. En ese contexto, Milei descartó de plano la posibilidad de aumentar impuestos para compensar los cambios introducidos por el Congreso.

“El presupuesto está construido sobre la base del déficit cero. Vamos a acomodar las partidas para cumplir con ese objetivo”, afirmó durante una entrevista con Luis Majul en el programa La Cornisa, por LN+.

Cruces por la Auditoría General de la Nación

Durante la charla, el Presidente también se refirió a la polémica por las designaciones en la Auditoría General de la Nación (AGN), luego de que el oficialismo avanzara en el Congreso sin acompañar los nombres impulsados por el PRO. Milei rechazó que esa decisión implique una ruptura política o una “traición” al expresidente Mauricio Macri, y encuadró el episodio dentro de una discusión institucional y parlamentaria.

Investigaciones a la AFA y mención a Cristina Kirchner

En otro tramo de la entrevista, el jefe de Estado habló brevemente sobre las investigaciones que pesan sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), impulsadas por la Dirección General Impositiva y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, en causas que tramitan en la Justicia Penal Económica. “No interfiero. Que investigue la Justicia”, sostuvo.

Por último, Milei se refirió a la internación de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien permanece en el sanatorio Otamendi tras ser intervenida por un cuadro de apendicitis y podría recibir el alta este lunes. “Separo lo político de lo humano. Espero que tenga una pronta recuperación”, expresó.