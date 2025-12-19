Milei destacó que la soberanía nacional depende de la riqueza y la fuerza militar

El presidente Javier Milei encabezó la ceremonia de egreso de subtenientes, guardiamarinas y alféreces en el Colegio Militar de la Nación, en El Palomar, y aseguró que “un país solo puede ser soberano cuando construye riqueza y las capacidades para defenderla”. Afirmó que el crecimiento económico debe fortalecer a las Fuerzas Armadas para garantizar bienestar y libertad.

Esta tarde, el mandatario Javier Milei presidió la tradicional ceremonia de egreso conjunto de subtenientes, guardiamarinas y alféreces de las Fuerzas Armadas, acompañando la entrega de sables y la toma de juramento de fidelidad a la Constitución Nacional. El evento se llevó a cabo en el Colegio Militar de la Nación, en El Palomar, con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Defensa, Carlos Presti.

El mensaje de Milei sobre soberanía y crecimiento

Durante su discurso, Milei subrayó que “un país solo puede ser soberano cuando construye riqueza y las capacidades para defenderla”, y agregó que “nuestra misión es más clara que nunca: tenemos el deber de recomponer el crecimiento económico y utilizarlo para restituir y aumentar la capacidad y la fuerza de nuestras Fuerzas Armadas”.

El presidente enfatizó la importancia de las fuerzas militares en la continuidad del crecimiento económico, afirmando: “Sin las Fuerzas y sin ustedes no podremos asegurar la continuidad de ese crecimiento, que no es otra cosa que el bienestar y la libertad de todos los argentinos”.

Autoridades presentes y protocolo

Milei estuvo acompañado por altos mandos de las Fuerzas Armadas, entre ellos:

Vicealmirante Marcelo Dalle Nogare , jefe del Estado Mayor Conjunto.

, jefe del Estado Mayor Conjunto. General de División Oscar Zarich , jefe del Ejército.

, jefe del Ejército. Vicealmirante Juan Carlos Romay , titular de la Armada.

, titular de la Armada. Brigadier Mayor Gustavo Valverde, jefe de la Fuerza Aérea.

También asistieron familiares, invitados especiales y miembros de los cuerpos egresados, quienes recibieron sables por sus destacados promedios académicos y juraron fidelidad a la Constitución Nacional.

El rol estratégico de las Fuerzas Armadas

El mensaje de Milei resalta la visión del gobierno sobre el vínculo entre desarrollo económico y fortaleza militar, destacando que la construcción de riqueza y capacidades de defensa son pilares para garantizar la soberanía y la libertad de los argentinos.