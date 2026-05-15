Milei celebró la baja de la inflación pero advirtió: “El alivio es que sea cero”

Luego de que el Indec informara una inflación de 2,6% en abril, Javier Milei aseguró que el Gobierno seguirá enfocado en bajar los precios. El Presidente vinculó la desaceleración con el rumbo económico y apuntó contra la oposición y la política.

El presidente Javier Milei se refirió este jueves a la desaceleración de la inflación registrada en abril y sostuvo que, pese a la baja del IPC al 2,6%, el Gobierno no considera terminada la pelea contra la suba de precios. “El único dato que nos trae alivio es que sea cero”, afirmó.

Las declaraciones llegaron horas después de que el Indec difundiera el índice inflacionario del cuarto mes del año, que mostró una baja respecto al 3,4% de marzo.

Qué dijo Milei sobre la inflación

Durante una entrevista en el canal de streaming Neura, Milei aseguró que tanto él como el ministro de economía, Luis Caputo, “odian la inflación” y remarcó que el objetivo del Gobierno sigue siendo llevar el índice a cero.

Qué dijo Javier Milei sobre la inflación de abril

El presidente Javier Milei afirmó que la inflación de 2,6% registrada en abril representa una desaceleración importante, aunque aclaró que el Gobierno no considera superado el problema. “Hasta que la inflación no sea cero, la lucha no está terminada”, sostuvo tras conocerse el dato oficial del Indec.

Además, vinculó la baja de precios con la recuperación de la demanda de dinero y defendió el programa económico impulsado por el Ministerio de Economía.

Milei apuntó contra la política y habló de un “ataque especulativo”

El mandatario sostuvo que la aceleración inflacionaria registrada durante el segundo semestre de 2025 estuvo vinculada a “intenciones de romper el programa económico”.

Según planteó, hubo un “ataque especulativo sobre la moneda” impulsado por sectores políticos y económicos tras las elecciones legislativas porteñas.

“El Congreso sancionó más de 40 leyes buscando romper el equilibrio fiscal”, aseguró el Presidente.

También afirmó que la caída de la demanda de pesos generó presión sobre el dólar y aceleró los precios durante los últimos meses.

Cómo impactó el dato de inflación de abril

La inflación de abril fue de 2,6%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), marcando el fin de diez meses consecutivos de aceleración.

El dato quedó dentro de las previsiones del mercado y mostró una desaceleración respecto al 3,4% de marzo.

En términos interanuales, el Índice de Precios al Consumidor acumuló una suba de 32,4%, mientras que en lo que va de 2026 el incremento alcanzó el 12,3%.

Cuáles fueron los rubros que más aumentaron

El informe del Indec mostró que los precios regulados encabezaron las subas del mes con un incremento de 4,7%.

Entre los sectores que más aumentaron aparecieron:

Transporte

Electricidad

Educación

Alquileres

Restaurantes y comidas fuera del hogar

En cambio, Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba más moderada de 1,5%.

Qué dijo Luis Caputo tras conocerse el IPC

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró en redes sociales que se trató de “la inflación más baja en cinco meses”.

Además, destacó que la inflación núcleo mostró su menor nivel desde octubre y remarcó la desaceleración de la Canasta Básica Alimentaria.

Desde el Gobierno sostienen que, una vez absorbidos los aumentos de combustibles, educación y carne, la inflación podría acercarse al 1% mensual hacia los próximos meses.

Qué esperan los economistas para los próximos meses

Analistas privados señalaron que la desaceleración de abril consolida un nuevo escenario inflacionario más estable, aunque advierten que todavía persisten riesgos vinculados al dólar, tarifas y actividad económica.

El economista Gonzalo Carrera, de la consultora Equilibra, sostuvo que gran parte del comportamiento de abril estuvo explicado por la desaceleración del precio de la carne, que incluso mostró bajas en algunas regiones del país.