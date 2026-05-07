Milei anunció un “súper RIGI” con más beneficios para atraer inversiones en nuevos sectores

El Presidente adelantó que enviará al Congreso un proyecto con mayores incentivos que el régimen actual. Aseguró que buscará impulsar industrias “que nunca han existido en Argentina” y generar nuevos empleos.

El presidente Javier Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para crear un “súper RIGI”, un nuevo esquema de incentivos para inversiones que, según afirmó, ofrecerá mayores beneficios que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones actualmente vigente.

El mandatario realizó el anuncio a través de su cuenta oficial de X mientras regresaba de su gira por Estados Unidos, donde participó de encuentros con empresarios e inversores internacionales.

Milei prometió más incentivos para atraer inversiones

En su publicación, Milei aseguró que la iniciativa estará enfocada en sectores productivos “que nunca han existido en Argentina” y sostuvo que el objetivo será acelerar la llegada de capitales privados y fomentar nuevas industrias.

“Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original”, escribió el jefe de Estado.

Además, explicó que el nuevo esquema buscará “crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía”.

El Gobierno apuesta a generar empleo y nuevos sectores económicos

Según el mensaje presidencial, el proyecto también tendrá como eje la generación de puestos de trabajo y el desarrollo de actividades económicas emergentes.

Milei sostuvo que la iniciativa permitirá “multiplicar la cantidad de empleos” mediante incentivos especiales destinados a inversiones estratégicas.

Por el momento, desde la Casa Rosada no brindaron detalles sobre el contenido específico del proyecto ni confirmaron cuándo será enviado formalmente al Congreso nacional.

Qué es el RIGI y por qué el Gobierno busca ampliarlo

El RIGI fue impulsado por el Gobierno libertario como una herramienta para atraer grandes inversiones nacionales y extranjeras mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.

La iniciativa forma parte del paquete de reformas económicas promovidas por Milei para incentivar sectores estratégicos como energía, minería e infraestructura.

Ahora, el Presidente anticipó que el nuevo “súper RIGI” ampliará esas ventajas y estará orientado a actividades económicas innovadoras o de desarrollo incipiente en el país.