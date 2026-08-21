Milei anunció un recital para celebrar la inflación cero y defendió su plan

Javier Milei anunció un recital para celebrar la inflación cero, defendió las reformas y respaldó a Sturzenegger durante el Council of the Americas.

El presidente Javier Milei cerró este jueves el Council of the Americas, realizado en el Hotel Alvear de Buenos Aires, con un discurso en el que defendió el rumbo económico de su gobierno, destacó la desaceleración de la inflación y volvió a cuestionar a empresarios, economistas y sectores industriales.

Durante su exposición, el mandatario sorprendió al anunciar que ya trabaja en la organización de un recital para celebrar el día en que la inflación llegue a cero.

La promesa estuvo vinculada con la evolución de los precios mayoristas. Milei recordó que había anticipado que realizaría un recital si ese indicador comenzaba con cero y destacó que en julio registró una variación del 0,8%.

“Siempre dije lo mismo sobre la inflación mayorista. Prometí que si arrancaba con cero iba a hacer un recital”, afirmó ante los empresarios y dirigentes presentes.

El anuncio se produjo en un encuentro en el que el Gobierno buscó transmitir confianza sobre la continuidad de su programa económico y las reformas que impulsa la administración nacional.

El Gobierno apuesta a que siga bajando la inflación

Antes del discurso presidencial, el viceministro de Economía, José Luis Daza, había defendido el proceso de desinflación y aseguró que la tendencia continuará durante los próximos meses.

“Estamos desinflando y bajando la inflación al ritmo de los mejores países. Va a seguir bajando y para mí no es un tema”, sostuvo el funcionario.

Daza vinculó la continuidad de ese proceso con el equilibrio fiscal y con las reformas destinadas a modificar el funcionamiento del Banco Central.

Sin embargo, el escenario de precios todavía presenta desafíos. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 2,1% en julio, después de tres meses consecutivos de desaceleración.

Milei utilizó su exposición para defender la estrategia oficial y plantear que los resultados deben analizarse dentro de un proceso de transformación económica de mayor alcance.

El respaldo a Sturzenegger y las críticas a la industria

Uno de los principales respaldos políticos del discurso estuvo dirigido al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a quien Milei presentó como una pieza central de las reformas impulsadas por su administración.

El Presidente sostuvo que buena parte de las regulaciones existentes fueron construidas alrededor de intereses particulares y afirmó que algunas de las críticas a las reformas provienen de sectores que pierden beneficios con la eliminación de determinadas normas.

En ese marco, volvió a defender la desregulación y una mayor apertura de la economía.

Milei también apuntó contra la industria textil y cuestionó los reclamos de protección frente a la competencia internacional. Utilizó como ejemplo la relación comercial entre Italia y China y sostuvo que la competitividad debe basarse en el diseño y el valor agregado.

“Pretender vender la misma remera que hacen los chinos cinco o diez veces más cara es un problema”, afirmó.

Para el mandatario, la respuesta no debe ser necesariamente cerrar el mercado, sino impulsar una transformación productiva que permita competir a partir de productos diferenciados.

Una defensa del rumbo económico

Milei también se refirió al proceso de creación y desaparición de empresas y sostuvo que forma parte del funcionamiento normal de una economía que atraviesa una transformación.

“Así como aparecen empresas, desaparecen empresas. Es un fenómeno natural porque se reasignan los recursos”, señaló.

El Presidente rechazó además las interpretaciones que describen una economía que avanza a distintas velocidades y sostuvo que los cambios estructurales pueden generar desequilibrios mientras se produce la reasignación de recursos.

Durante el comienzo de su exposición también volvió a cuestionar a economistas y periodistas que plantean críticas a su programa económico. Milei afirmó que algunos análisis utilizan herramientas que, según su interpretación, ya no permiten explicar adecuadamente la realidad argentina.