Milei afirmó que los mercados anticipan una reelección en 2027

Javier Milei sostuvo que los mercados financieros anticipan su reelección en 2027. También destacó la baja del riesgo país y defendió el rumbo económico.

El presidente de Javier Milei aseguró que los mercados financieros proyectan una continuidad de su gestión más allá de 2027 y sostuvo que el Gobierno se encuentra “blindado” desde el punto de vista financiero.

Durante una entrevista concedida al canal de streaming Neura, el mandatario afirmó que la evolución del riesgo país y las expectativas económicas reflejan confianza en la continuidad de su administración. “A nivel financiero estamos blindados, el riesgo país está a la baja. Los mercados miran a futuro. Claramente están viendo que vamos a reelegir”, expresó.

La economía, en el centro de su análisis

En sus declaraciones, Milei sostuvo que la economía argentina mantiene una tendencia de crecimiento, pese a reconocer que los datos del primer trimestre no fueron los esperados.

Según explicó, esa desaceleración respondió a factores políticos ocurridos durante el segundo semestre del año pasado, aunque afirmó que el escenario económico volverá a mostrar una recuperación.

El Presidente también destacó la evolución del Producto Bruto Interno (PBI), la baja del riesgo país y el avance de distintas medidas impulsadas por su administración para incentivar las inversiones.

Las críticas a la oposición

Durante la entrevista, el mandatario volvió a cuestionar con dureza a sectores de la oposición, a los que acusó de intentar desestabilizar a su gobierno.

En ese contexto, sostuvo que existió una actitud “destituyente” por parte del Congreso y afirmó que determinados sectores políticos priorizan intereses partidarios por encima de la estabilidad económica del país.

Además, reiteró que su gestión logró desarticular estructuras que, según su visión, se beneficiaban de políticas asistenciales implementadas por administraciones anteriores.

Proyecciones económicas y expectativas

Milei aseguró que la recuperación económica continuará apoyada en distintos factores, entre ellos la reducción del riesgo país, el desarrollo de infraestructura, el impulso del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y las políticas de desregulación impulsadas por el Gobierno.

También sostuvo que espera una mejora del salario real, un incremento del empleo formal y una recuperación del poder adquisitivo de las jubilaciones como motores del crecimiento durante los próximos meses.

En esa línea, destacó el trabajo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, al considerar que las reformas implementadas favorecerán la actividad económica.