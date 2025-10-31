Milei, a los besos y abrazos con los gobernadores en la Rosada 

​

El Presidente Javier Milei arribó está tarde a la reunión de gobernadores en la Casa Rosada que convocó su gobierno. Un video difundido muestra el momento en el que ingresó y saludó a los presentes.

Un afable Milei ingresó, carpeta en mano, y procedió al besamanos, empezando por el saliente gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. El jefe de Estado estrechó las manos de los gobernadores convocados. Con algunos tuvo más gestos de cariño, como con el porteño Jorge Macri y el santafecino Maximiliano Pullaro.

Después del saludo con los gobernadores, Milei tuvo besos y abrazos con sus funcionarios presentes, como Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Luis Petri, Manuel Adorni, Sandra Pettovello, Karina Milei y Luis Caputo. También con Santiago Caputo, el asesor sin firma.

Milei convocó a la reunión tras las elecciones del pasado domingo, en busca de respaldo político. Pidió apoyo al Presupuesto 2026, a la reforma laboral, tributaria y del Código Penal.

La convocatoria fue a 19 gobernadores, además del jefe de Gobierno porteño Jorge Macri. No fueron invitados Axel Kicillof (Buenos Aires) , Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).El dato curioso lo dio la decoración del salón. Un retrato de Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón fue testigo de los saludos que podrían derivar en acuerdos que implicarían pérdida de derechos.