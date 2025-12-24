Migraciones reforzará pasos fronterizos y aeropuertos con más agentes y tecnología para la temporada 2026

La Dirección Nacional de Migraciones incorporará casi 100 nuevos agentes y profundizará la modernización tecnológica en pasos clave y aeropuertos para agilizar controles y fortalecer la seguridad.

De cara a la temporada turística 2026, la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, implementará un refuerzo integral en los principales pasos fronterizos y aeropuertos del país, con el objetivo de garantizar controles migratorios más rápidos, modernos y eficientes.

El plan contempla la incorporación de 96 nuevos agentes migratorios que serán distribuidos estratégicamente en los puntos de mayor tránsito.

En detalle, se destinarán 24 agentes a Puerto Iguazú, 21 a Paso de los Libres, 25 al Área Metropolitana de Buenos Aires y otros 26 a los pasos de Clorinda, Gualeguaychú, Colón, Cardenal Samoré y Cristo Redentor. Estos refuerzos se suman a los 2.197 inspectores que actualmente integran el sistema de control migratorio.

En los aeropuertos internacionales de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery ya se implementó una optimización integral de los equipos de inspección, diseñada para garantizar cobertura eficiente durante los picos de movimiento y elevar los estándares de seguridad.

En paralelo, Migraciones avanzó en un proceso de modernización tecnológica sin precedentes. En Ezeiza se renovó por completo el control migratorio de arribos internacionales, con la incorporación de 30 terminales de autogestión biométrica y cinco nuevas pasarelas de verificación de identidad, que reemplazaron a las antiguas.

Estas mejoras permiten una lectura más precisa de pasaportes y una validación inmediata de la identidad de los viajeros, reduciendo tiempos de espera y mejorando la experiencia de ingreso al país.

Además, se reforzó la infraestructura con un servidor de alto rendimiento en Ezeiza y, en Aeroparque, se instalaron ocho terminales de autogestión biométrica y tres gates automáticos, incrementando la capacidad operativa en momentos de alta demanda.

Durante 2025 también se avanzó en el fortalecimiento de los pasos terrestres, con la implementación del control migratorio integrado en el Paso Internacional Posadas–Encarnación, en coordinación con Paraguay. Este sistema unificó trámites en un puesto conjunto, eliminó duplicaciones y agilizó de manera significativa el tránsito diario, marcando un hito en la cooperación bilateral.

A su vez, se incorporaron Terminales de Autenticación Biométrica en distintos pasos fronterizos, capaces de verificar la identidad mediante reconocimiento facial en tiempo real y registrar automáticamente los movimientos en el Registro Nacional de Ingreso y Egreso de Personas.

Desde la Dirección Nacional de Migraciones destacaron que estas acciones reafirman el compromiso con un modelo de gestión moderno, que agiliza la atención a los viajeros y refuerza la seguridad en cada punto de ingreso y egreso del territorio nacional, en línea con las prioridades del Ministerio de Seguridad Nacional.