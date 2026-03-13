Mercado Libre y Temu llegaron a un acuerdo y cerraron el conflicto por denuncias de competencia desleal

Las plataformas de comercio electrónico desistieron de los reclamos cruzados tras una audiencia ante autoridades de Defensa del Consumidor. La empresa china se comprometió a cerrar el proceso judicial y cumplir con la normativa de lealtad comercial.

Las plataformas de comercio electrónico Mercado Libre y Temu alcanzaron un acuerdo que puso fin a la disputa judicial y administrativa que mantenían desde comienzos de 2026 por presunta competencia desleal y publicidad engañosa.

El entendimiento se concretó tras una audiencia ante la Dirección Nacional de Mercado Interno, dependiente del Gobierno nacional. Allí ambas compañías resolvieron desistir de los reclamos administrativos cruzados y se comprometieron a respetar las normas vigentes de lealtad comercial.

Según confirmaron fuentes del caso, la plataforma china también avanzará con el cierre del proceso judicial que se encontraba en trámite, lo que permitió desactivar el conflicto que escaló durante los últimos meses.

Cómo comenzó la disputa entre Mercado Libre y Temu

El conflicto se inició a fines de enero cuando Mercado Libre, fundada por Marcos Galperin, presentó una denuncia contra Temu ante las autoridades regulatorias.

La empresa argentina cuestionó la estrategia comercial de la plataforma china, señalando que algunas promociones y precios difundidos en campañas digitales podrían inducir a error a los consumidores.

Entre los puntos cuestionados figuraban descuentos supuestamente inflados, promociones poco claras y eventuales costos que no estarían explicitados de forma transparente.

La intervención del Gobierno y la investigación por publicidad engañosa

A partir de la denuncia, el Ministerio de Economía ordenó una medida preventiva para que Temu suspendiera ciertas campañas publicitarias consideradas potencialmente engañosas.

La decisión fue dictada por la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno, lo que derivó en una escalada del conflicto. En respuesta, la empresa asiática presentó recursos administrativos y judiciales para sostener su operatoria en el país.

El caso incluso llegó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal antes de que ambas partes decidieran avanzar en una instancia de conciliación.

El modelo de negocios de Temu y la competencia en el comercio electrónico

El modelo comercial de Temu se basa en precios bajos, promociones permanentes y fuerte publicidad digital, una estrategia similar a la utilizada por otras plataformas asiáticas como Shein o Alibaba.

Según analistas del sector, estas compañías suelen priorizar la captación masiva de usuarios y el crecimiento del volumen de ventas, incluso con márgenes reducidos en las primeras etapas de expansión en nuevos mercados.

El desembarco de estas plataformas se produjo además en un contexto de fuerte crecimiento de las compras internacionales online.

El boom de las compras al exterior en Argentina

De acuerdo con un informe de la consultora Abeceb, las importaciones mediante servicios de courier registraron un fuerte salto durante el último año.

En 2025, las compras externas bajo este régimen alcanzaron USD 894 millones, frente a USD 239 millones en 2024, lo que representó un aumento interanual del 274%.

Este crecimiento explica en parte la creciente competencia entre plataformas globales que buscan ganar participación en el mercado de comercio electrónico en América Latina.

La apuesta logística de Mercado Libre y su plan de inversión

En paralelo al conflicto con Temu, Mercado Libre reforzó su estrategia de expansión internacional. En su informe financiero de 2025 anunció la apertura de su primer centro logístico en China, desde donde ya realiza envíos a sus principales mercados latinoamericanos.

La compañía también confirmó un plan de inversión de USD 3.400 millones en Argentina durante 2026, destinado a ampliar su infraestructura logística, fortalecer su plataforma de comercio electrónico y potenciar su ecosistema fintech.

El programa contempla además la creación de 1.900 nuevos puestos de trabajo, en el marco de una estrategia para consolidar su liderazgo en el mercado regional del comercio digital.