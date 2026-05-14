Mercado Libre hará envíos aéreos a Neuquén y la Patagonia en 48 horas

Mercado Libre anunció una alianza con Aerolíneas Argentinas para realizar envíos aéreos en la Patagonia.

Las compras llegarán en hasta 48 horas a ciudades como Neuquén, Bariloche, Trelew y Ushuaia.

Mercado Libre dio un paso clave en su expansión logística en Argentina y comenzó a operar envíos aéreos hacia la Patagonia junto a Aerolíneas Argentinas.

La nueva modalidad permitirá que usuarios de Neuquén, Bariloche, Trelew y Ushuaia reciban sus compras en hasta 48 horas.

La empresa proyecta mover entre 15.000 y 16.000 paquetes diarios.

Cómo funcionarán los envíos aéreos de Mercado Libre en la Patagonia

Mercado Libre comenzó a utilizar vuelos de Aerolíneas Argentinas para acelerar entregas en la Patagonia. El sistema permitirá recibir compras en hasta 48 horas en ciudades como Neuquén, Bariloche y Ushuaia.

QUÉ CAMBIA PARA LOS USUARIOS DEL SUR

La principal novedad será la reducción de los tiempos de entrega en una de las regiones más complejas del país desde el punto de vista logístico.

Hasta ahora, muchas compras tardaban varios días en llegar a ciudades patagónicas por las distancias y el transporte terrestre.

Con el nuevo esquema, parte de los productos comenzarán a viajar en avión desde Aeropuerto Internacional de Ezeiza hacia distintos destinos del sur argentino.

CÓMO FUNCIONARÁ EL SISTEMA

La operación tendrá dos modalidades.

Para Ushuaia y Bariloche, la empresa utilizará espacio reservado dentro de vuelos comerciales de Aerolíneas Argentinas.

En tanto, para Neuquén y Trelew se implementará una red de carga aérea exclusiva mediante aviones cargueros operados junto a Innova Logistic, perteneciente al grupo Mirgor.

NEUQUÉN, UNA CIUDAD CLAVE EN EL NUEVO MAPA LOGÍSTICO

La incorporación de Neuquén al esquema de carga aérea marca un movimiento estratégico para la compañía.

La capital neuquina se convirtió en uno de los principales centros económicos de la Patagonia gracias al crecimiento de Vaca Muerta y al aumento sostenido del consumo y comercio electrónico en la región.

La mejora en los tiempos de entrega podría impactar directamente en compradores y vendedores del Alto Valle y gran parte del sur argentino.

QUÉ PRODUCTOS PODRÁN VIAJAR EN AVIÓN

No todos los artículos podrán ser enviados por vía aérea.

La empresa explicó que productos voluminosos como heladeras, lavarropas y otros electrodomésticos de gran tamaño seguirán viajando por transporte terrestre.

Para implementar el sistema, Mercado Libre desarrolló tecnología capaz de definir automáticamente qué compras deben enviarse por avión y cuáles por camión.

EL PLAN DE EXPANSIÓN DE MERCADO LIBRE

Argentina se convirtió en el quinto país de América Latina donde la empresa suma logística aérea y el tercero con vuelos exclusivos, después de Brasil y México.

Desde la compañía no descartaron extender el modelo a otras regiones como el NOA o el NEA en el futuro.

El anuncio llega además en plena expansión del comercio online y en medio del fuerte movimiento generado por el Hot Sale.

EL DESAFÍO LOGÍSTICO DE LA PATAGONIA

La Patagonia históricamente fue uno de los territorios más difíciles para el ecommerce debido a las largas distancias y los altos costos de distribución.

Con esta alianza, Mercado Libre busca consolidar una red más rápida y competitiva, mientras aumenta la presión sobre otros jugadores del mercado logístico y del comercio electrónico.

La mejora en los tiempos de entrega podría modificar los hábitos de compra de miles de usuarios del sur argentino en los próximos meses.