Mayoristas piden que aportes obligatorios pasen a formar parte del salario de los trabajadores

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) busca que ciertos aportes obligatorios y solidarios, actualmente destinados a cámaras y obras sociales, se integren al salario para proteger a empleados y pymes.

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) solicitó una reforma laboral que garantice mayor transparencia en los aportes obligatorios y solidarios incluidos en las paritarias, argumentando que actualmente algunos de estos fondos benefician de manera indirecta a cámaras empresariales y obras sociales, y no a los trabajadores.

Como ejemplo, mencionan el aporte al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP), que implica el 0,5% del salario de la categoría Maestranza A por trabajador. Este aporte se redistribuye principalmente entre la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), instituciones que participan de las negociaciones paritarias, aumentando sus ingresos con cada ajuste salarial.

En junio de 2025, el Decreto 149/2025, impulsado por el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, estableció que las convenciones colectivas no podían imponer aportes obligatorios a cámaras o asociaciones de empleadores sin la aceptación voluntaria de los trabajadores, permitiendo revocar estas cargas en cualquier momento.

Sin embargo, el INACAP logró mantener vigente su aporte mediante una medida cautelar, argumentando su independencia del decreto, recaudando actualmente más de $30.000 millones al año.

Otros aportes cuestionados incluyen el seguro complementario de retiro obligatorio La Estrella, equivalente al 1,6% del salario, y la Contribución Solidaria por COVID-19 a la obra social OSECAC, vigente desde abril de 2021, que se sigue cobrando a empleados incluso si no están afiliados o si la pandemia ya no está vigente.