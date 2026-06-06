Máximo y Kicillof retomaron el diálogo y organizan el velorio del Indio

Máximo Kirchner y Axel Kicillof retomaron el diálogo para organizar el velorio del Indio Solari, en medio de la confusión que hay en el gobierno nacional sobre como ubicarse ante la muerte del ídolo de Los Redondos, ubicado en las antípodas de los libertarios.

El hijo de Néstor y Cristina Kirchner se acercó en la mañana de este viernes al domicilio del Indio en Parque Leloir para tomar contacto con su familia. Un contacto que en el gobierno de Javier Milei no tienen y buscan de manera desesperada para evitar que la muerte del músico impacte de manera negativa en la imagen del libertario.

Es que las primeras reacciones del oficialismo enervaron a los ricoteros: a la represión policial de los fans que se amontonaron en Plaza de Mayo se sumó el rechazo de Martín Menem a abrir el Congreso para el velorio del cantante. Esto desató una crisis en el gobierno, como anticipó LPO, que los obligó a filtrar que ponían a disposición el predio de Tecnópolis para el velorio, aunque no lograron contactarse con la familia.

El líder de La Cámpora y el gobernador bonaerense se movieron rápido para capitalizar la falla del gobierno y barajan alternativas junto a la familia para organizar el evento que será el sábado.

“Le pusimos a disposición de la familia todo lo que quiera”, dijeron a LPO en el gobierno de Kicillof y aclararon que lo único descartado es el Estadio Único de La Plata porque está en obra.

Le pusimos a disposición de la familia todo lo que quiera.

Máximo es muy ricotero y llegó a tener una relación con la músico a quien solía visitar en su casa. En el kirchnerismo aseguran que el Indio, que en sus orígenes estaba más cómodo con el trotskismo, terminó siendo cercano a Cristina, con quien se fotografió en más de una ocasión. El escritor Marcelo Figuera, que trabajó las biografías autorizadas de Cristina y El Indio, fue uno de los puentes para ese acercamiento.

Incluso, en las últimas horas corrieron versiones sobre una carta que el Indio le habría escrito a Cristina, pero que finalmente no se la habría enviado. En el entorno del músico descartaron que el texto que circula en redes sea auténtico.

Lo que no descartaron es que exista una última entrevista de tres horas con el Indio, que por ahora no salió a la luz.

Como sea, en el peronismo evalúan que el cimbronazo emotivo de la muerte de un ícono popular de la envergadura del Indio termine sirviendo para unificar a los dos sectores que estaban en guerra.