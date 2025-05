Mauricio Macri, hasta en slow motion cuestionó a Patricia Bullrich 

​

Un mal dormido Mauricio Macri debió responder a la salida del PRO de Patricia Bullrich. No fue más duro porque estaba bajo los efectos de un somnífero: le dijo que había fracasado como candidata a presidenta, que tenía la elección ganada y la perdió porque en lugar de un proyecto le mostró a la sociedad una “feroz desesperación por el poder”. También le lanzó una advertencia al presidente Javier Milei: “El poder no es ilimitado”. Desde el bullrichismo, le contestaron con memes y defensas de la ahora afiliada a La Libertad Avanza: “Ni los egos ni las miserias partidarias pueden estar por encima de la Argentina”, le contestó Damián Arabia, cabecilla del grupo de diputados bullrichistas que, por ahora (y solo por ahora), continúan en el bloque del PRO.

Macri dio un reportaje con los ojos achinados y señales evidentes de somnolencia. Dijo que se sentía “en slow motion” porque su esposa Juliana Awada llegó de un viaje por República Dominicana y le suministró unas gotas para dormir que fueron demasiado efectivas. Le pidió piedad a los entrevistadores pero no tuvo ninguna con sus adversarios.

En especial, castigó a Bullrich, a la que metió en una misma bolsa con Horacio Rodríguez Larreta, que también abandonó el PRO: “Ellos dos, lamentablemente -coherentemente con la actitud que tuvieron- fracasaron como candidatos. Ambos tenían la elección ganada y ambos perdieron porque priorizaron la vocación de poder de ellos, su ego, en vez del proyecto”, remarcó Macri sobre 2023, pero dejó en claro que lo mismo está pasando ahora con sus candidaturas (efectiva en Ciudad de Larreta y potencial a senadora de Bullrich). “Transmitieron una feroz desesperación por el poder y un ego por delante del proyecto, y de repente apareció un señor por la banquina que nadie estaba esperando hablando de las fuerzas del cielo, de un proyecto de país distinto y la gente me dijo: ‘Este me transmite más que el PRO’. Y eso los llevó a fracasar primero a Horacio y después a Patricia”, les enrostró a ambos.

El PRO ya había emitido un comunicado donde la acusaba a Bullrich de traicionar un electorado y le auguraba el fin de toda su reputación ante la sociedad. Con eso dicho, Macri no necesitó decir demasiado más.

Pero sí siguió hablando de Milei, siempre en tono de reproche. Le contestó a su burla ya acostumbrada a los “ñoños republicanos” y le apuntó a su entorno: “Como son más ñoños no entienden esta cosa de todo el día pelear y con todo el mundo, a toda hora y sin medir la energía y sin medir algo fundamental en democracia que el poder no es ilimitado, el poder es limitado. Entonces la gente te dio poder, te dice por qué hay que pelear para cambiar. ¡Pero elegí con quiénes! No te vas a pelear con todos los economistas y con todos los periodistas“, advirtió Macri lo que considera los errores de este Gobierno.

Y dijo sobre Milei: “La verdad es que cuando él me habló de un proyecto de país yo me entusiasmé y después devino este proyecto de poder que no me entusiasma tanto”. “Estoy en una etapa de mi vida que no he querido ser candidato, no he querido disputar poder. Lo que quiero es ayudar a que todos entiendan que no es fácil transformar un país que hace tantos años, décadas, que está atrapado por corporaciones cuasi mafiosas que no quieren fundamentalmente competir”, remarcó Macri.

El expresidente se quejó del mejor trato que recibe ante el ajuste Milei frente al que recibió durante el Gobierno de Cambiemos: “Yo no quiero ir a los archivos de ustedes puteándome por los aumentos de tarifas hace cuatro años (NdE: fue hace ocho años). Y ahora ese aumento que yo hice en tres años, Milei lo hizo en tres meses. Y nadie dijo nada. Todos fueron calladitos a pagar la tarifa. No jodamos más con la tarifa que se nos fue a la mierda. Terminamos con Alberto Fernández por no pagar las tarifas”, remarcó.

Le contestó también a Milei por su frase de que en la Ciudad el PRO lo traicionó por la espalda: “Son cosas que le hace decir su entorno y le ha hecho mucho daño. Yo le miré en los ojitos la misma locura mía para que podamos cambiar, ser Australia o Canadá, y luego apareció el entorno a cuidar la suya con un proyecto de poder”, remarcó.

Por último, se quejó especialmente de que Larreta haya decidido presentarse en la elección porteña: “Él quiere ser jefe de gobierno de vuelta para empezar su carrera. Tenés todo el derecho del mundo. Ahora vos querés ir por afuera siendo funcional al kirchnerismo y a la Libertad Avanza. Es querer hacer daño”. Y sostuvo que le falta dignidad.

El encargado de responderle a Macri desde el bullrichismo fue Damián Arabia, quien publicó un extenso posteo en el que consideró que “Patricia fue lo más disruptivo y genuino que tuvo el PRO y JxC. Ganó la PASO contra el aparato —aparato que varios de los que hoy la critican manejaban y usufructuaban—. Y cuando perdió la general, no dudó: apoyó sin especular la opción de cambio que eligieron los argentinos. Apoyó a Javier Milei. Muchos de los que hoy la critican se colgaron de su fuerza y su coraje para conseguir una banca”.

Sobre el cambio de partido, indicó que “los partidos políticos en Argentina están destruidos”. “Ni los egos ni las miserias partidarias pueden estar por encima de la Argentina. Lo que está en juego es el país, no los protagonismos de algunos”, remarcó. De paso, recordó que sigue siendo “vicepresidente nacional del PRO aunque no me convoquen, lo cual muy institucionalista y republicano no es”. Se refiere a que desde que asumió la presidencia del PRO, Macri lo excluyó a Arabia sistemáticamente de todas las reuniones de la cúpula.

Por su parte, el legislador Juan Pablo Arenaza le contestó con una ironía al meme de María Eugenia Vidal que la despedía a Bullrich con una frase de la serie Okupas: “Andá, máquina, nomás. Nadie te detiene”.

“Claro, hasta Uspallata no paramos. Saludos”, le contestó con sorna sobre la dirección de la jefatura de Gobierno porteña.