Mascotas: cómo prevenir la otitis, una amenaza silenciosa del calor y el agua

El contacto frecuente con el agua durante el verano puede provocar dolorosas infecciones auditivas en perros. Especialistas alertan sobre los errores más comunes y cómo evitarlos.

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, es habitual que muchas familias refresquen a sus mascotas con juegos de agua, mangueras o chapuzones en la pileta. Sin embargo, esta práctica tan común puede derivar en un problema de salud frecuente y doloroso: la otitis externa, una infección del oído que se intensifica durante los meses de calor.

La médica veterinaria Lucía Marcerou, coordinadora de Trade Marketing de König, laboratorio de productos veterinarios, advirtió que uno de los errores más comunes es el secado inadecuado de los oídos luego del contacto con el agua. “Secar solo la parte externa de la oreja no es suficiente. La humedad que queda atrapada dentro del conducto auditivo genera un ambiente cálido y oscuro ideal para el desarrollo de bacterias”, explicó.

La especialista señaló que muchas veces los tutores recién detectan el problema cuando aparece el mal olor, pero para ese momento la infección ya suele estar avanzada. Por eso, remarcó la importancia de la prevención y la observación cotidiana, especialmente después de actividades acuáticas.

Entre los primeros síntomas que pueden alertar sobre una otitis se encuentran las sacudidas frecuentes de cabeza, el rascado insistente de las orejas, el enrojecimiento del pabellón auricular y el olor desagradable proveniente del oído. Ante cualquiera de estas señales, se recomienda consultar de inmediato con un veterinario.

Si bien cualquier mascota puede padecer esta afección, existen razas con mayor predisposición. Los perros de orejas caídas, como el Cocker Spaniel, el Beagle o el Labrador, presentan menor ventilación del conducto auditivo. En otros casos, el riesgo aumenta por conductos estrechos o con abundante pelo, como ocurre en Caniches, Shih Tzu o Yorkshire Terrier. También los perros con tendencia a alergias cutáneas, como Bulldogs, Boxers o Shar Pei, suelen sufrir infecciones recurrentes en los oídos.

Para evitar la otitis durante el verano, los especialistas recomiendan secar correctamente los oídos luego del contacto con el agua y utilizar limpiadores auriculares específicos para mascotas, siempre bajo indicación profesional. Una rutina sencilla de cuidado puede prevenir molestias, infecciones y tratamientos prolongados, permitiendo que las mascotas disfruten del verano sin riesgos para su salud.