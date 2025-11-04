Más trabas para la Comisión investigadora de $Libra 

​

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi rechazó detener a dos de los investigados en la causa por el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y denegó a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados el acceso “irrestricto” al expediente.

En relación a la petición de la comisión de Diputados que preside el diputado Maximiliano Ferraro, el magistrado entendió que no tiene legitimación para acceder al expediente, en sintonía con lo dictaminado por el fiscal del caso Eduardo Taiano. El argumento para el rechazo del pedido legislativo fue el artículo 204 del Código Procesal Penal, que sostiene que el expendiente se mantiene “siempre secreto para los extraños”.

De todas formas, Martínez De Giorgi pidió opinión al fiscal en relación a otra solicitud parlamentaria de acceso más acotado, vinculado a documentación y medidas de prueba específicas, algo que quedó pendiente de resolución.

En el mismo pronunciamiento, el juez rechazó la solicitud del querellante Martín Romeo de ordenar la detención de Novelli y Terrones Godoy. “No se observan riesgos procesales de entorpecimiento ni peligro de fuga”, sostuvo el juez y rechazó que la doble nacionalidad de Terrones Godoy puede ser motivo de “riesgo de fuga”.

Novelli y Terrones Godoy, los criptobros allegados a Javier Milei, funcionaron como nexo con el estadounidense Hayden Davis, creador del token.