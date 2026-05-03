Más del 80% de los pacientes consulta con IA antes de ir al médico, advierten especialistas

El neurólogo Mauricio Farez aseguró que la inteligencia artificial ya transformó la relación médico-paciente y planteó la necesidad de un uso seguro e integrado en la práctica clínica.

La irrupción de la inteligencia artificial en el sistema de salud ya no es una tendencia a futuro, sino una realidad concreta que impacta tanto en los profesionales como en los pacientes. Según explicó Mauricio Farez, más del 80% de las personas llega hoy a la consulta médica tras haber realizado previamente algún tipo de consulta con herramientas de IA.

El especialista detalló que estas tecnologías se utilizan en distintos niveles dentro del ámbito sanitario, desde tareas administrativas —como la elaboración de resúmenes de historias clínicas— hasta procesos vinculados con la gestión de recetas y medicamentos. Sin embargo, aclaró que su aplicación clínica aún presenta desafíos, especialmente en lo relacionado con diagnósticos y tratamientos.

En ese marco, la Sociedad Argentina de Cardiología publicó recientemente un consenso sobre salud digital, con el objetivo de establecer pautas frente al avance de estas herramientas en la práctica médica.

Farez advirtió que el crecimiento de la inteligencia artificial requiere una mirada cuidadosa por parte de los profesionales. “Tenemos que asegurarnos de que se utilice de manera segura y que aporte valor, sin poner en riesgo la salud de los pacientes”, sostuvo.

Al mismo tiempo, destacó el cambio en el comportamiento de las personas al momento de consultar. “Antes venían con lo que les decía un familiar, después con lo que encontraban en Google y ahora con lo que les responde la inteligencia artificial”, explicó, marcando una evolución en las fuentes de información.

Lejos de rechazar este fenómeno, el neurólogo consideró que la clave está en integrarlo al proceso de atención. En ese sentido, propuso que los médicos incluyan estas consultas en el diálogo con sus pacientes, validando la información y corrigiendo posibles errores o interpretaciones incorrectas.

Para el especialista, el desafío no pasa por limitar el uso de la inteligencia artificial, sino por adaptarse a un escenario donde la salud digital ya forma parte de la vida cotidiana, y donde su correcta implementación puede mejorar la calidad de la atención.