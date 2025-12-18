Más del 60% de los argentinos ajustó sus gastos diarios: cuáles fueron los rubros más recortados

Un informe de la consultora Moiguer revela que el 62% de los argentinos redujo sus gastos cotidianos en el último trimestre de 2025. Los mayores recortes se dieron en salidas, delivery, taxis y bebidas alcohólicas, mientras que transporte y actividades deportivas se mantuvieron como prioridades.

La situación económica continúa impactando de lleno en los hogares argentinos. Según el último informe de la consultora Moiguer, correspondiente al cuarto trimestre de 2025, más del 60% de la población se vio obligada a ajustar sus gastos cotidianos durante el último mes, reflejando la persistencia de las restricciones financieras en el día a día.

El estudio indica que el 62% de los encuestados redujo partidas de su presupuesto diario, mientras que un dato aún más preocupante muestra que el 50% de las personas se queda sin dinero antes de finalizar el mes, evidenciando la presión constante sobre los ingresos familiares.

Esperanza en alza, consumo restringido

El informe destaca una paradoja en el clima social: aunque el consumo continúa siendo restrictivo y el escenario laboral se presenta cada vez más complejo, la expectativa positiva sobre el futuro creció. En concreto, el optimismo pasó del 33% en el tercer trimestre al 42% en el cuarto trimestre de 2025.

Sin embargo, esta mejora en las expectativas convive con una realidad dura: las restricciones al consumo también aumentaron levemente, del 35% al 37%, lo que confirma que la esperanza no logra todavía traducirse en una mejora concreta del poder adquisitivo.

Endeudamiento en niveles elevados

Uno de los datos más contundentes del relevamiento es el nivel de endeudamiento de los hogares. Actualmente, el 57% de las familias argentinas tiene deudas, lo que representa un aumento de siete puntos porcentuales respecto del primer trimestre del año. Esta tendencia refleja la dificultad para cubrir gastos corrientes con los ingresos mensuales y la necesidad de recurrir al financiamiento para sostener el consumo básico.

Cómo se distribuyeron los ajustes

El informe también segmenta el impacto del ajuste económico:

23% comenzó a recortar gastos recién en los últimos meses.

comenzó a recortar gastos recién en los últimos meses. 18% mantiene un consumo bajo, sin margen para nuevas reducciones.

mantiene un consumo bajo, sin margen para nuevas reducciones. 22% ya estaba ajustado y debió profundizar aún más los recortes para llegar a fin de mes.

Los gastos que más se recortaron

Los mayores ajustes se concentraron en rubros considerados flexibles, vinculados al ocio y al consumo social:

Uso de taxi o apps de transporte: 70%

Salidas y esparcimiento: 70%

Bebidas alcohólicas: 69%

Golosinas y chocolates: 69%

Asados con amigos o familia: 67%

Estos datos confirman que las familias priorizan reducir actividades sociales fuera del hogar y gastos no esenciales.

Qué gastos se sostuvieron

En contraste, algunos rubros se mantuvieron o incluso aumentaron:

Uso de transporte público : 67%

: Uso de auto o moto propios : 51%

: Actividades deportivas y streaming : 46%

: Consumo de primeras marcas en alimentos: 36%

Estas tendencias muestran que los hogares buscan alternativas más económicas para el ocio y priorizan gastos ligados a la movilidad y la vida cotidiana.

Expectativas para 2026

Pese al contexto adverso y al elevado nivel de endeudamiento, el informe detecta un optimismo moderado de cara a 2026. El 53% de los encuestados cree que su capacidad de compra mejorará el próximo año, una señal de confianza que convive, por ahora, con fuertes limitaciones económicas en el presente.