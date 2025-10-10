Más de un millón de adolescentes votarán por primera vez este 26 de octubre 

​

Más de un millón de adolescentes de entre 16 y 17 años votarán por primera vez el próximo domingo 26 de octubre, en la elección legislativa nacional.

Del total, 51% son mujeres y 49% varones, de acuerdo con un reciente análisis realizado por la compañía global de Big Data & Analytics Equifax.

Respecto a la distribución geográfica, 35,27% corresponden a la provincia de Buenos Aires, 15,15% a la región Centro, 13,3% al NOA, 12,71% al NEA, 9,58% a CABA, 8,22% a Cuyo, y 5,95% a la Patagonia.

Los adolescentes estrenarán además una nueva modalidad de votación, establecida por la Ley N° 27.781: la Boleta Única de Papel (BUP).Si bien estos jóvenes representan apenas un 3% del electorado de todo el país, el voto que introduzcan en las urnas podría incidir decisivamente en el resultado, ya que las encuestas vaticinan un comicio parejo. Según un sondeo de las consultoras Reyes Filadoro y Enter Comunicación a personas de entre 18 y 35 años, la mayoría de los jóvenes se inclinaría por el oficialismo: un 48% se pronunció a favor de La Libertad Avanza, un 21% por Fuerza Patria, un 5% por el Frente de Izquierda, un 2% por el radicalismo y un 1% por el PRO.