Más de 100 argentinos regresan al país tras el conflicto en Medio Oriente

El Gobierno nacional confirmó que un nuevo grupo de ciudadanos argentinos regresará al país desde Emiratos Árabes Unidos en las próximas horas, en el marco del operativo de repatriación organizado tras la escalada del conflicto en Medio Oriente. Con este vuelo ya son más de 300 las personas evacuadas de la región.

La información fue confirmada por el canciller Pablo Quirno, quien detalló que 97 argentinos pudieron salir de Emiratos Árabes Unidos gracias a vuelos programados por la aerolínea Emirates, coordinados mediante gestiones de la Cancillería argentina y la embajada en ese país.

Además, el funcionario indicó que otro grupo de diez argentinos regresará este martes desde Dubái en un vuelo de Ethiopian Airlines con escala en Addis Abeba, tras gestiones realizadas por las embajadas argentinas en Etiopía y Emiratos Árabes Unidos.

El operativo forma parte de un cronograma especial de vuelos organizado por el gobierno argentino para asistir a los ciudadanos afectados por la situación en Medio Oriente, donde el conflicto se intensificó tras los enfrentamientos entre Estados Unidos e Israel con el régimen iraní.

La crisis provocó restricciones en el tráfico aéreo en varios países de la región y dejó a cientos de argentinos varados, principalmente en Israel, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Según datos oficiales, al menos 630 ciudadanos solicitaron asistencia para regresar al país.

Desde Cancillería señalaron que de los 416 argentinos identificados en Emiratos Árabes Unidos, 248 ya pudieron salir gracias a los vuelos coordinados por el gobierno, mientras que el resto aguarda nuevas alternativas de traslado.

El operativo se organiza bajo un sistema de priorización que da preferencia a menores de edad y personas con problemas de salud, debido a la limitada disponibilidad de vuelos y a la apertura intermitente del espacio aéreo en la zona.

Las autoridades confirmaron que continúan las gestiones para garantizar el regreso de todos los argentinos que permanecen en Medio Oriente en medio de un escenario de alta incertidumbre.