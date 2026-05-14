Maru Botana cerró su histórico local de Belgrano tras 22 años

La cocinera Maru Botana confirmó el cierre de su emblemático local de la calle 11 de Septiembre en Belgrano tras 22 años. El espacio era uno de los más tradicionales de su cadena de pastelerías.

La cocinera Maru Botana anunció el cierre de su emblemático local ubicado en la calle 11 de Septiembre 1982, en el barrio de Belgrano, tras 22 años.

El espacio fue durante más de dos décadas uno de los puntos más reconocidos de su cadena de pastelerías en Buenos Aires.

Qué anunció Maru Botana

El cierre del local fue confirmado por la propia cocinera a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje cargado de emoción y nostalgia.

El comercio funcionó durante más de dos décadas como uno de los pilares de su crecimiento gastronómico en la Ciudad de Buenos Aires.

El local que marcó una etapa en Belgrano

La sucursal cerrada era considerada una de las más emblemáticas dentro del proyecto de la chef.

Ubicada en una zona tradicional del barrio de Belgrano, se convirtió en un punto de encuentro para familias, clientes habituales y seguidores de su pastelería.

Qué dijo Maru Botana sobre el cierre

A través de un video publicado en redes, la cocinera expresó su emoción por el final de esta etapa.

Según explicó, se trata de una decisión vinculada a un proceso de cambio y modernización del negocio, más que a un cierre definitivo de la marca.

La intención es adaptar la propuesta a nuevas demandas del público sin perder la esencia de sus recetas.

Qué pasará con la marca y los clientes

Lejos de un cierre total, la pastelería continuará funcionando en otros puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, ya se confirmó la mudanza del concepto a un nuevo local ubicado en Migueletes 921, con un formato más moderno y renovado.

Un cambio dentro de la expansión del negocio

El cierre del local histórico forma parte de un proceso de reorganización y expansión de la marca.

La propuesta gastronómica de Maru Botana continúa vigente con nuevas aperturas y renovación de espacios.

El cierre del local de Belgrano marca el final de una etapa clave en la historia de la marca, pero también abre una nueva fase de transformación para su negocio gastronómico.

Con una mudanza ya confirmada y nuevos espacios en desarrollo, la evolución de la cadena de Maru Botana continúa en un mercado competitivo donde la gastronomía tradicional busca adaptarse sin perder identidad.