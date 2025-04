Marra propuso cobrarle multas a las personas en situación de calle 

​

Ramiro Marra, el exintegrante de La Libertad Avanza y actual candidato a legislador porteño por el espacio “Libertad y Orden” propuso, sin brindar ninguna explicación del “proyecto”, sacar a la gente en situación de calle “cobrando multas” y en el caso de que no pueda abonarlas, con “detención”.

En un programa de streaming, el exhombre de confianza del presidente Javier Milei expulsado de LLA anunció con bombos y platillos “la solución para sacarlos de la calle”. Y arrancó a desmenuzar la “idea”: “La solución es que vaya una persona de asistencia social y le diga ‘usted no puede estar acá, ¿por qué está acá?’ si le dice que no tiene vivienda, tiene que ir al centro asistencial donde hay camas que es ahí donde tiene que dormir. Si no hay camas suficientes, hay que poner más camas”. Hasta ahí venía bien, hasta que la propuesta comenzó a oscurecerse con un claro tinte discriminatorio. “Ahora, algunos te dicen ‘estoy acá por que no puedo caminar más porque me drogué toda la noche, estoy dado vuelta y no sé ni dónde estoy’. Es una circunstancia que me pasó porque me he acercado a personas que me plantearon eso. A esos les preguntamos si tienen un lugar dónde ir y de ser necesario los acompañamos a esa vivienda”, comentó. Y lanzó: “Las contravenciones ayudan a ordenar a las personas que no se están dando cuenta que están cometiendo un error. Pero hay que decirles que la alternativa de quedarse en la calle no existe, porque sino vas a tener una multa o una detención”.

https://geo.dailymotion.com/player/xt5ee.html?video=x9hchla

Ante el estupor del planteo propuesto por Marra, la periodista que lo entrevistaba Mariana Brey repreguntó: “¿Pero cómo le vas a poner una multa a alguien que no te va a poder pagar un peso? Es una medida que ni siquiera los atraviesa”. El silencio del exlibertario fue atronador, y segundos después esbozó un “bueno, está bien, pará, pará, para… Yo no digo que esto se pueda hacer de la noche a la mañana”. “Si no puede pagarla, entonces tendría que ser una detención, y la multa quedará pendiente para cuando pueda tener un ingreso y se pueda insertar en la sociedad”, remató el postulante a la legislatura porteña en las próximas elecciones.