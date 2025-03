Marcha Orletti-Olimpo, un recorrido por la memoria en Floresta 

​

Se respiró memoria este viernes en las calles de Floresta. Fue una nueva edición de la “Marcha Orletti-Olimpo”, que recorre ambos excentros clandestinos de detención ubicados en la Comuna 10. En las vísperas del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, diversas organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales y sindicales marcharon para recordar a las víctimas de la última dictadura y defender las políticas públicas del ahogo al que las somete el gobierno de Javier Milei, que este año impidió que el cierre de la movilización sea en el predio de uno de los excentros.

Minutos antes de las 18, comenzó a poblarse la esquina de la avenida Rivadavia y San Nicolás, que fue el punto de encuentro para decenas de personas que homenajearon las víctimas del terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar. Desde 2004, cada viernes anterior al 24 de marzo, la Marcha Orletti-Olimpo recorre las calles de la comuna. Pero este año fue diferente, el integrante de la Mesa de Trabajo y Consenso Ex Olimpo Juan Carlos Iturrioz denunció que, por primera vez, no pudieron realizar la actividad de cierre de la marcha dentro del predio del ex Olimpo por decisión del Gobierno. “Se han metido con nosotros, y somos un hueso duro de roer, porque tenemos mucha resiliencia, aprendida de tantos años de lucha. Vos imaginate que los familiares estuvieron 40 años para ver un atisbo de justicia, mirá si nos vamos a cansar en un año y medio”, le dijo a Página/12.

La murga Suerte Loca fue la encargada de dar paso, con sus bombos y trompetas, a las canciones en memoria de las y los desaparecidos, junto con algunos jóvenes con la camiseta del Club Unido Antifascista. “Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”, retumbó entre la percusión y los aplausos. No faltaron las banderas y remeras de diversos partidos, como Patria Grande, La Cámpora, Partido Solidario, Peronismo Militante, Nuevo Espacio de Participación y el Partido Obrero, entre otros. También estuvieron presentes los Fortinerxs Memoriosxs, con sus camisetas de Vélez, y se vieron algunas camisetas de All Boys, demostrando que a la hora de luchar por la memoria no hay distinción de clubes y colores.

Cerca de las 18:30 la columna comenzó su recorrido por la calle San Nicolás hasta Yerbal y de ahí a Joaquín V. González para cruzar la vía del tren Sarmiento, junto a la estación Floresta, para finalmente doblar en Venancio Flores. En la altura 3519 de esa calle se encuentra el excentro clandestino de detención Automotores Orletti, un taller mecánico que fue convertido en la base operativa de militares agentes de la SIDE. Desde ahí fueron hasta “El Jardín” –dentro de la misma propiedad de Orletti–, que fue identificado en julio de 2020. Finalmente, la marcha terminó en el excentro Olimpo.

“Esta marcha tiene muchos años, es desde 1985, porque se empezaron a hacer justamente para pedir por la recuperación de los dos sitios, Orletti y Olimpo. Y desde 2004 se hace de manera continua”, explicó Iturrioz sobre la convocatoria que este viernes cumplió 21 años ininterrumpidos. Explicó que eso tres lugares no son los únicos sitios de la comuna vinculados a la memoria, la verdad y la justicia. “Está la casa de Corro, en donde mataron a Victoria, la hija de Rodolfo Walsh. También está la plazoleta de las monjas francesas Domon y Duquet, y la plaza del Corralón de Floresta, donde trabajaban tres barrenderos desaparecidos. Hay otros lugares como la estación de servicio en donde un policía mató a 3 chicos en 2001”, contó Juan Carlos y aseguró: “Por eso uno de nuestros sueños es poder nombrarla como la Comuna de la Memoria, una iniciativa que ya fue presentada”.

No es la primera vez que Alfredo viene a la Marcha Orletti-Olimpo. “Estoy acá porque es fundamental hacer memoria juntos, para que todos los horrores que vivimos no sucedan nunca más. Es la memoria de nuestro pueblo, y al recordarlo, estamos recordando también nuestra identidad”, dijo a este diario y calificó a la política de Milei como “un atropello nunca visto desde el retorno de la democracia”. “Hay un proceso de vaciamiento y despidos de trabajadores de los sitios que cumplen una tarea muy importante. Ellos reciben a miles de visitantes que se educan y construyen memoria gracias a la tarea que hacen, que no es solamente preservar el espacio físico sino, por ejemplo, construir el Archivo de la Memoria y brindar registros muy importantes para todos los juicios que se siguen llevando adelante”, aseguró Alfredo.

Por su parte, otra de las asistentes de nombre Maga destacó “la importancia de poder sostener nuestra lucha en un contexto tan hostil, no solamente para recordar a les 30.000 sino para acompañar la lucha de les trabajadores, que están siendo muy perseguidos”. En diálogo con Página/12, sostuvo que es imprescindible referenciarse en el legado de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. “El aprendizaje que hemos hecho de la lucha de ellas es muy fuerte. Cuando pensamos que este tiempo es el más oscuro, ellas son un faro porque demostraron que con la lucha pacífica y no violenta sostenida en el tiempo se puede cambiar el curso de la historia”, afirmó.

Informe: Juan Pablo Pucciarelli