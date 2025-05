Manuel Adorni en campaña con un toque del estilo casta 

​

El gobierno ingresó de lleno al sprint final de la campaña porteña y decidió que el candidato a legislador de La Libertad Avanza, Manuel Adorni, seguirá utilizando su rol como vocero presidencial para hacer campaña, es decir, continuará usando los recursos del Estado para fines partidarios porque, al fin y al cabo, el objetivo del gobierno de Javier Milei es desplazar al PRO de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy, realizará un acto de cierre de campaña con la presencia de Milei que será el orador principal. La intención es captar adeptos desde la figura del titular del Ejecutivo que este domingo no votará porque viajará al Vaticano.

Adorni había reducido la frecuencia de sus conferencias de prensas, esas que tanta visibilidad le otorgaron y que le permitió convertirse en el primer candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza. Pero esta semana recuperó la costumbre. Tal vez está en busca de mayor presencia en los medios para frenar la embestida macrista con el caso Ficha Limpia. En lo que va de la semana ya dio conferencias de prensa el lunes y martes y dará otras hoy miércoles, pero también el jueves e incluso el viernes cuando ya esté vigente la veda electoral. La intención es realizar distintos anuncios de medidas de gobierno, que tienen fines claramente electorales.

En la segunda conferencia de la semana, que fue este martes, Adorni anunció la quita de aranceles a la importación de teléfonos celulares con la presencia del ministro de Economía Luis Caputo y de su secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne. La medida fue cuestionada por el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, que dijo que “el anuncio del Gobierno Nacional de eliminar los aranceles a la importación de celulares y reducir los impuestos internos sobre televisores y aires acondicionados, es una medida que representa un golpe muy duro para la industria de Tierra del Fuego”. En esa línea, Melella detalló que esa política “responde al acuerdo con el FMI, en el que se exigía eliminar los supuestos beneficios otorgados a nuestra provincia”.

Este miércoles, en tanto, se conocerá el dato de inflación y en Casa Rosada dicen que “estará por debajo del 3”. Ese día toda la tropa digital de los libertarios, hará posteos en redes “contra los econochantas que dijeron que el número de inflación sería más alto”, para, según dicen: “dejar en evidencia a los que mienten”. En la conferencia de prensa que volverá a dar Adorni, adelantan que harán un anuncio “Anti k”.

Este mismo día pero a las cinco de la tarde, por último, Adorni cerrará la campaña en el Parque Mitre, ubicado en el barrio porteño de Recoleta. Allí, además de hablar él, el cierre estará a cargo de Javier Milei. Participarán todos los ministros del gabinete nacional y esperan la asistencia de unas cuatro mil personas. “Es en Recoleta para tocar el corazón PRO y terminar de conquistar a las Mabeles”, dicen jocosos.

El jueves adelantan desde Balcarce 50 que anunciarán una “bomba económica”, que puede estar vinculada a una medida para que se puedan blanquear “los dólares que están guardados bajo el colchón”. El viernes, por último, volvería a haber otra conferencia de prensa.

En otro momento, desde La Libertad Avanza hubieran calificado la utilización de anuncios a nivel nacional y de recursos del Estado para hacer campaña partidaria como una práctica típica de “la casta”, sin embargo, esta semana la Casa Rosada se servirá, sin ningún prurito, de esas estrategias. “Jorge Macri adelantó la elección porteña y no nos impide hacer anuncios de ámbito nacional”, repiten cerca de Adorni y subrayan que no les importa la veda electoral. “La veda es letra vieja que se escribió cuando no había celulares ni se usaban las redes sociales. Eso ahora no existe”, expresan.

La secretaría de Comunicación y Medios que conduce Adorni, según el informe que dio el jefe de gabinete Guillermo Francos en el Congreso, cuenta por una decisión administrativa (La 3/2025) con un total de $25.412.859.403 para todo el Ejercicio 2025. A ello, se le suman los créditos asignados a la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la Nación, por haber asumido sus misiones y funciones conforme el decreto 121 del 24 de febrero de 2025, siendo lo transferido un total de $4.437.005.420. Esos fondos públicos Adorni los utiliza, de manera indirecta, para hacerse conocido y para la campaña que lo tiene como primer candidato a legislador en las elecciones porteñas. Aún es una incógnita qué hará el vocero después del 10 de diciembre, cuando debería asumir en su nuevo cargo. Por ahora, por más que desde LLA dijeron que las candidaturas no serían testimoniales, no están buscando un reemplazo para la conducción de la secretaría, ni para la vocería presidencial.

En Casa Rosada ven la elección del domingo como una interna abierta con el PRO. Aseguran que según las encuestas que ellos miran están “peleando por el primer puesto”, con Leandro Santoro y puntualizan que la candidata del partido amarillo, Silvia Lospennato, esta “en tercer lugar cómoda”. Es más, arriesgan que ella está “abajo de los 15 puntos”. “Lo del domingo es el fin de una era”, dicen confiados de que le ganarán al PRO en su bastión y se burlan de Mauricio Macri, sobre todo de sus últimas apariciones televisivas en las que, dicen, “termina perjudicando a Lospennato”.

En el entorno de Milei sí están preocupados por el porcentaje de votos que pueda llegar a arrebatarles el excandidato a jefe de gobierno porteño por LLA, Ramiro Marra, que, por su pelea con Karina Milei, fue expulsado del partido violeta y competirá para el cargo de legislador porteño con la lista de la UCD. Consideran que gran parte de sus votantes no comprende esa división y que, además, desde el PRO están trabajando para vincularlos. Vieron, por ejemplo, carteles en la vía pública que decían: “Marra es Milei”, y se los atribuyen a una “campaña sucia de Jorge Macri”.

El sábado, en tanto, después de la semana de anuncios, el presidente Javier Milei se subirá a un avión con destino a Roma. Allí participará de la asunción del nuevo Papa. A diferencia de lo que siempre ocurre, esta vez no viajará su hermana, Karina Milei, que se quedará en CABA para acompañar al vocero. Sí irán con él la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el Canciller Gerardo Werthein. El domingo búnker de LLA será en el Hotel Libertador, el mismo sitio en el que vivió Milei durante varios meses durante la campaña y cuando ya era presidente de la Nación, que es propiedad del empresario y “amigo” del mandatario, Eduardo Elsztain. Según estiman desde el gobierno, el domingo cerca de las 20 ya se conocerán los primeros resultados porque, al utilizarse Boleta Única Electrónica, el proceso será rápido.