Malestar en el agro por el apriete de Milei para que liquiden sus cosechas de granos 

Distintos sectores del agro dejaron trascender su enojo por la advertencia que hizo este lunes el presidente Javier Milei en una entrevista radial, en la que le pidió al campo que venda ahora sus granos porque en julio vuelven las retenciones.

Las palabras del ultraderechista, analizaron referentes del agro, “generan incertidumbre” y una presión para comercializar rápidamente por temor a nuevas subas de los derechos de exportación, lo que “distorsiona el mercado y desalienta la inversión”, evaluaron.

Este lunes, en una entrevista con El Observador, Milei recordó que la baja de retenciones a las exportaciones tradicionales finalizan en junio. “Dijimos que eran transitorias. Avisale al campo que si tiene que liquidar, liquide ahora, porque en julio vuelven las retenciones”, dijo a modo de apriete.

El mensaje del mandatario cayó mal en el mundo agropecuario. “La señal que está buscando el agro es otra: reglas claras, señal de inversión y no una señal de extorsión, que si no vendés hoy mañana te vuelven a subir los impuestos”, dijo en diálogo con La Nación Federico Zerboni, presidente de Maizar.

Agregó: “La señal que tiene que haber es para aumentar la inversión, previo a una nueva fecha de siembra de la campaña fina. Esto va en el sentido contrario: hay que generar confianza. No estamos de acuerdo con esta medida. Es un error del Gobierno insistir con este tema y no dar una regla clara a futuro, porque nos gusta competir en el mercado, pero en las mismas condiciones que otros competidores, productores de otros países, y no con estas reglas de distorsión, de estos impuestos distorsivos”.

Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), “los exportadores necesitamos que los productores reciban el precio lleno para que produzcan más y vendan más a la exportación. Nadie se beneficia con la suba de retenciones post 30 de junio”, insistió.

Por su parte, Diego Cifarelli, presidente de Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), dijo que “sería una lástima no seguir por esta senda, porque se dio un gran paso con los anuncios de la salida del cepo en materia de agroexportación, donde creemos que es el camino lógico para recuperar el vigor que la Argentina debe tener y supo tener”.