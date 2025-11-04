“Mal que le pese”: la tajante respuesta de Manuel Adorni a Mauricio Macri 

​

Manuel Adorni salió a responder el cuestionamiento público que le hizo Mauricio Macri luego de su nombramiento como nuevo jefe de los ministros del gobierno nacional. “Mal que le pese, al Gabinete lo elige el presidente” Javier Milei, le enrostró el vocero al expresidente, quien sigue padeciendo el destrato que la Casa Rosada, particularmente desde el triunfo del oficialismo en las últimas elecciones legislativas.

La primera piedra la había arrojado el líder del PRO, cuando publicó en redes sociales una declaración algo provocativa: “La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia”, disparó en dirección a Adorni.

Pero el flamante jefe de Gabinete no se hizo esperar. Se expresó “sorprendido” por esas palabras, dijo respetarlas porque “cada uno puede opinar lo que quiere”, pero luego las minimizó: “La verdad es que es un tema de segundo orden”.

Adorni dejó claro que, más allá de lo que opine Macri, “al Gabinete lo elige el presidente” Milei, y luego le lanzó al exmandatario un desafío que quedará en suspenso: “Ojalá que me vaya bien, así cuando termine mi función, sea cuando sea, lo llamaré y le diré: ‘Viste que estabas equivocado’”.