Mahiques juró como nuevo ministro de Justicia y reemplaza a Mariano Cúneo Libarona en el Gobierno de Milei

El presidente Javier Milei le tomó juramento en la Casa Rosada. La designación reconfigura el equilibrio interno en el oficialismo y tendrá como viceministro a Santiago Viola.

El presidente Javier Milei le tomó juramento este jueves al abogado Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia de la Nación, durante un acto realizado en el Salón Blanco de la Casa Rosada. De esta manera, el funcionario reemplaza a Mariano Cúneo Libarona, quien dejó el cargo y participó de la ceremonia junto a su sucesor.

La designación se confirmó horas antes a través de un comunicado oficial del Gobierno, que también anunció que el nuevo viceministro de Justicia será Santiago Viola.

Cambios en el Ministerio de Justicia y reconfiguración interna en el Gobierno

La llegada de Mahiques al gabinete marca un nuevo movimiento en la estructura del Gobierno nacional y refleja tensiones internas dentro del oficialismo.

Según trascendió en el entorno libertario, la designación de la dupla Mahiques–Viola fue interpretada como un avance del sector alineado con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, frente al espacio que responde al asesor presidencial Santiago Caputo.

En paralelo, la salida del anterior viceministro Sebastián Amerio, vinculado a Caputo, se conoció mientras participaba de una audiencia del Consejo de la Magistratura, lo que evidenció el impacto político de la reestructuración.

Quién es Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia

Mahiques cuenta con trayectoria en el ámbito judicial y político. Desde octubre de 2019 se desempeña como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, cargo para el que fue designado en una ceremonia realizada en el Teatro Colón.

Para asumir el nuevo rol en el gabinete nacional, el funcionario pidió licencia en su cargo como jefe de los fiscales porteños, cuyo mandato se extiende hasta octubre de 2026.

Su llegada al Gobierno se gestó a través de Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza, con quien mantiene un vínculo político.

El antecedente que generó polémica en torno a su familia

El nuevo ministro es hijo del camarista de Casación Carlos Mahiques, quien en los últimos días estuvo en el centro de una controversia judicial.

Según trascendió, el magistrado celebró su cumpleaños en una quinta de Pilar vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, en momentos en que tenía asignada una causa relacionada con ese dirigente.

Tras la difusión del hecho y luego de haber negado inicialmente la situación, Carlos Mahiques decidió apartarse del expediente.

El segundo ministro de Justicia de la gestión Milei

Con la jura de este jueves, Juan Bautista Mahiques se convierte en el segundo ministro de Justicia desde que Javier Milei asumió la presidencia.

Su gestión comenzará en un contexto marcado por reformas judiciales en agenda, reacomodamientos dentro del oficialismo y debates sobre el funcionamiento del sistema judicial argentino.