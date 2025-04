Macri nacionaliza la campaña porteña 

​

La campaña porteña está irremediablemente nacionalizada. El expresidente Mauricio Macri hizo una recorrida con su candidata Silvia Lospennato por Villa Pueyrredón. ¿Cuáles fueron los temas? El aumento de precios que el Gobierno nacional no logra controlar y la incapacidad de Javier Milei para relacionarse con sus aliados y aceptar consejos. Es decir, de la Ciudad: nada. De la misma manera, el presidente Milei piensa compartir algún tipo de actividad con Manuel Adorni. Si el plan original de Jorge Macri era desdoblar las elecciones para separarlas de la disputa nacional, ya resulta imposible.

Durante la recorrida, Macri y Lospennato entraron a una panadería y el expresidente se metió detrás del mostrador. ¿A trabajar? Definitivamente no, fue en busca de un coquito. En el video surge, como de casualidad, el tema de los precios. La panadera le cuenta a un Macri compungido como le aumenta la materia prima. “Me jodés, no se puede creer. ¿Cómo puede ser? La gente se vuelve loca, no puede aumentar por apenas una suba del 10 por ciento del dólar, por las dudas”, acota el presidente del PRO. El mensaje es claro y no tiene que ver con la campaña porteña: es para el Gobierno nacional, que sigue negando una devaluación.

Lospenatto se suma y aporta lo suyo: “Es una cosa increíble lo que aumentaron los huevos (de pascua)”. La recorrida siguió con el mismo tono. En una lencería, el propietario remarcó que el país está mejor y que él está vendiendo. Macri no le terminó de creer: “Toda la cuadra me dijo que no vende nada, vos sos el primero”.

https://twitter.com/mauriciomacri/status/1912631039207371247

En todos los casos, la decisión fue mostrar como está impactando la devaluación sobre los comercios y las personas en general. Siempre tratando de que sean las comerciantes las que lo digan, mientras Macri y su candidata los escuchan. Otro metamensaje conocido (la estrategia data de las épocas de Jaime Durán Barba): están escuchando a la gente, algo que el Gobierno no hace.

Pero no fue todo lo que ocurrió en la recorrida por Villa Pueyrredón. Macri también se metió en la relación entre el PRO y LLA. Fue cuando la panadera le pidió que acompañe al presidente: “Lo estoy intentando, pero se tiene que dejar acompañar”. El mensaje fue claro: el PRO viene intentando ayudarlo desde el comienzo, dicen los macristas, pero no se dejan ayudar. Los intentos de destruir al PRO y reemplazarlo van mucho más allá de la ingratitud: son una declaración de guerra a quienes podrían haber sido sus principales aliados.

Que Macri se meta en la campaña porteña ya no sorprende. Que los temas ya no sean los de la Ciudad, tampoco. El expresidente está jugado de cuerpo y alma a ganarle a La Libertad Avanza en las elecciones porteñas del 18 de mayo. También intervienen María Eugenia Vidal y otras figuras nacionales.

A Lospennato la acompaña en la boleta la vocera porteña, Laura Alonso, que se ocupó de acusar al Gobierno nacional de tirar basura en las calles de la Ciudad para remarcar el discurso de “ciudad mugrienta de Milei”. Lo que contó la vocera concretamente fue que “dos personas que parecían ser de la Secretaría de Trabajo” nacional fueron las que habrían vandalizado un contenedor de basura. “Se presentó la denuncia judicial y se detuvo a una persona en Caballito que se había dedicado a sacar la basura de un contenedor y distribuirlo por todas las calles”, relató. “Son enviadas a reventar los contenedores y dispersar la basura. Habría algunos actos vandálicos que no tienen que ver con la vida diaria de quienes revuelven la basura para sobrevivir”, indicó Alonso. La verdadera campaña sucia.

Del otro lado, la estrategia también es nacionalizar. La campaña empezó con Karina Milei plantándose con una motosierra frente a la jefatura de Gobierno. Ella es la candidata, antes que Adorni, cuyo anuncio de que le saca los impuestos a las compras de videojuegos en dólares quizás le reporte un voto porteño gamer, pero no mucho más.

También el presidente Milei va a participar de la campaña, en una actividad que no está todavía definida, pero que no sería un acto. Quizás sea una recorrida, como la de Macri. Por el tono de su último discurso, es probable que el mandatario elija un lugar para destacar lo mal que está la Ciudad. De la interna, parece no haber vuelta atrás. De la nacionalización de la campaña porteña, tampoco.