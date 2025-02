Macri: “Lo que hemos visto es un Presidente descuidado y mal rodeado” 

​

Mauricio Macri parece dispuesto a cobrarse todos y cada uno de los destratos que siente que sufrió por parte el presidente Javier Milei. El exmandatario, que había mantenido silencio durante días sobre el escándalo de la estafa de la criptomoneda $LIBRA, finalmente habló. Y no fue condescendiente. “Lamentablemente, lo que hemos visto es un Presidente descuidado y mal rodeado”, disparó. Lo de su entorno y su mal asesoramiento es el latiguillo que viene repitiendo el PRO en sus comunicados oficiales y también aquellos dirigentes que expresan la línea dura de Macri. El expresidente dijo que espera que hubiera una investigación veloz sobre lo ocurrido, para no tener que enterarse cuando los deschave la justicia de Estados Unidos. Fue un mensaje cargado de espinas y con una sola salvedad: todavía le deja un resquicio a Milei para salvarse, pero implica abandonar a su entorno actual. Y sentarse a negociar con Macri, por supuesto.

El expresidente viajó a Santa Fe, donde tuvo un encuentro con el gobernador radical Maximiliano Pullaro y visitó a empresarios rurales en la Bolsa de Rosario. Los periodistas que lo abordaron temprano se encontraron con un Macri que no quería hablar… aún. Les dijo que “era grave” lo que había ocurrido: “Más tarde, en el Metropolitano vamos a profundizar”, prometió. Se refería al acto del PRO que tenía previsto con la vicegobernadora Gisela Scaglia y que tenía como objetivo original mandar un mensaje a La Libertad Avanza: se terminaron las fugas del PRO a LLA. El partido amarillo todavía tiene fuerza para pelearles el electorado. Si esa era la intención original, el encuentro se convirtió en el lugar donde Macri se puso a saldar cuentas con Santiago Caputo y Karina Milei, a los que -sutilmente o no tanto- responsabiliza de todo lo ocurrido.

“Lamentablemente, lo que hemos visto es un presidente descuidado y mal rodeado. Del cual no dudo de su honestidad. Yo tengo una relación de afecto con él que es muy linda, pero tiene que rodearse mejor”, indicó en una idea que ya había aparecido en el comunicado del PRO y que también reiteraron dirigentes cercanos a Macri como el jefe de la bancada en la Legislatura, Darío Nieto. Todos los dardos van, entonces, hacia la hermana y el asesor todopropósito.

“Claramente, ha quedado en medio de una situación que ha sido una estafa para mucha gente y realmente esto amerita una investigación seria para intentar entender qué es lo que pasó, por qué pasó. Y la investigación tiene que ser encarada con celeridad porque como argentino preferiría yo saber por qué sucedió esto antes que la SEC (La Comisión de Bolsa y Valores​​ de los Estados Unidos) y el FBI, que ya anunciaron que van a hacer lo mismo, nos vengan a decir ellos qué fue lo que pasó”, remarcó Macri, quien se diferenció en dos puntos clave del discurso oficial: primero, dejó en claro que lo ocurrido fue una “estafa” y no las reglas del juego del mercado de criptomonedas. Segundo, dijo que perjudicó a “mucha gente”, cuando el presidente intentaba insistir en que no serían más de cinco argentinos.

“Lamentablemente, ha tenido un impacto en la imagen pública local e internacional del presidente. Javier había logrado tener una buena recepción en el mundo entero. Esto, lamentablemente, viendo los artículos de varios medios de comunicación del mundo, ha generado un impacto”, le señaló Macri a Milei en otra de las balas que entran. Si hay algo que le puede importar más al Gobierno que las encuestas locales es su imagen internacional. Macri eligió ese lugar preciso para tirar sal sobre las heridas.

Hay que recordar que el expresidente venía siendo acorralado por Milei para sellar un acuerdo electoral en el que, todo indicaba, tenía todas las de perder. Sus propios dirigentes del PRO le hicieron una pequeña revuelta ante el primer intento de diferenciarse del Gobierno (fue por no mandar el Presupuesto 2025 en extraordinarias) . Lo que dejaba a Macri cada vez con menos opciones, sometido en el cierre de listas a la lapicera de Karina.

Ante el escándalo de $LIBRA, el expresidente encontró la forma de diferenciarse con un discurso que se aleja de otros integrantes de primera línea del PRO como Diego Santilli, Cristian Ritondo o el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, que salieron a defender a Milei desde un primer momento sin pedirle explicaciones. El abordaje del escándalo vuelve a mostrar que las líneas autonomista y acuerdista del PRO siguen vigentes y con dos líneas discursivas muy distintas sobre el Gobierno.

“Es importante que haya decidido ponerse a disposición y que se encuentren las razones del escándalo”, le regaló Macri, quien dijo que no habló con Milei. No todos fueron palos: el exmandatario le reconoció la baja de la inflación, “pero también es muy importante la institucionalidad, como hablé con él las últimas veces que lo vi, que fue hace unos meses. Reglas de juego claras. En eso hay que trabajar y el Presidente tiene que rodearse mejor”, insistió.

“Porque acá hay un tema también de método. Es bastante increíble que la Argentina tiene la suerte de tener gente muy calificada en el tema cripto, gente respetada en el mundo entero, gente que lo ha apoyado muchísimo a Milei y él no haya consultado a esos señores, que están cercanos a él. Para decirles: ‘Che, ¿me junto con estos de Libra o corro algún riesgo?’. Eso es lo que está mal”, sentenció, en un razonamiento cercano al de Darío Nieto, que viene siguiendo de cerca a estos sectores. En este punto hay otra crítica: el mundo cripto quedó bastardeado, porque Milei se juntó con personas poco confiables.

Por si no había quedado claro que Macri le está apuntado a Karina Milei y Santiago Caputo, el expresidente se ocupó de reiterar la misma idea al final: “Esto tiene que ser un antes y un después en términos de con quién se rodea él. Hay gente que lo quiere ayudar, pero si uno se encierra, no es posible”. Por si no se entendió: el que lo quiere ayudar es Macri. El que se encierra con su hermana es Milei. Ya se lo dijo milanesas de por medio, a través de comunicados, de dirigentes cercanos y por televisión. Después de esto, a Macri solo le queda contratar aviones con publicidades -como se ven en la costa- que se paseen por enfrente de la Rosada.