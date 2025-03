Macri inicia una gira por el interior con la  candidatura en la Ciudad como última parada 

​

Mauricio Macri está decidido a comenzar un raid de recorridas que, si no hay cambios en el camino, concluirá con su candidatura a senador por la Ciudad de Buenos Aires. No es que el ex presidente añore volver al Congreso (lugar sobre el que dijo que “tenías que estar enfermo para que te guste”). Es que su partido necesita una candidatura que no deje a su espacio en tercer puesto en las elecciones nacionales. De todas formas, indican en el PRO, mucho depende del resultado de las elecciones porteñas. Mientras Jorge Macri sigue sugiriendo que habrá un Mauricio candidato, el ex presidente viajará a Córdoba y a Mendoza a hacer recorridas de campaña. Tuvo en los últimos días reuniones con los presidentes de los PRO provinciales para apuntalar la estructura del PRO y pelearle a La Libertad Avanza en todas las provincias donde todavía no consiguieron hacer pie.

Por ahora, Macri decidió no seguir dando batalla contra los sectores acuerdistas del PRO, que le exigen una alianza con Milei. El ex presidente parece haber decidido dejar que las cosas caigan por su propio peso. Mientras tanto, se dedicará al armado electoral de su partido para esta año. Su obsesión principal es no perder la Ciudad de Buenos Aires, pero eso no quiere decir que descuide otras provincias.

Para la Ciudad, está hasta dispuesto a competir él, quizás junto con María Eugenia Vidal para poner todas las principales figuras del espacio a jugar. El jefe de Gobierno viene preanunciando esta situación: “No descarto a Mauricio como candidato a senador, pero para eso falta hasta octubre, porque es a nivel nacional. Veremos qué hace Patricia Bullrich, para dónde pide el voto”, intimó a la ministra de Seguridad, que todavía forma parte del PRO. Está claro que es una cuestión formal, dado que la ex presidenta del PRO jugará de cuerpo completo para La Liberta Avanza.

No obstante, la decisión de si Macri, Mauricio, se presentará a elecciones se terminará de tomar luego de que vean cómo les va en las elecciones porteñas del 18 de mayo. Será el primer termómetro en el que se medirán contra La Libertad Avanza, que todavía no tiene candidatos locales. Por el PRO, es casi seguro que encabezará Waldo Wolff, ex ministro de Seguridad.

Mientras tanto, Macri piensa comenzar a fines de este mes con sus recorridas. Primero será Córdoba y en abril, Mendoza. En la primera provincia, piensa visitar a intendentes de su espacio y afines como Pablo Cornet, de Villa Allende, Adela Arning, de Mendiolaza, y Facundo Manzoni, de Viamonte.

El ex presidente no piensa dejar nada librado al azar, por lo que viene participando activamente de reuniones con los dirigentes de las provincias. Como el asado que compartió -según el portal Infobae– con los presidentes de los PRO provinciales en la quinta de Jorge Triaca. Allí estuvieron los dirigentes que comandan el partido en cada provincia: por Santa Fe, la vicegobernadora Gisela Scaglia; por Mendoza Gabriel Pradines; por San Juan Enzo Cornejo; por San Luis Federico Fonzar; por Santiago del Estero Gabriel Santillán; por Rio Negro, Juan Martín; por Formosa, Marcos Amarilla y por La Pampa, Martín Ardohain. Con ellos discutió la necesidad de tener candidatos propios en todas las provincias, mostras candidaturas jóvenes y, sobre todo, pelearle a Milei en los lugares donde no tiene estructura o es todavía muy endeble. Después de eso, Macri tuvo otra reunión virtual con otras autoridades del partido, para avanzar con la coordinación de las estrategias electorales.

Con la Ciudad sin ninguna posibilidad de alianza, el principal foco de resistencia lo tiene Macri con sus dirigentes de la provincia de Buenos Aires. Le insisten con que es indispensable una alianza con La Libertad Avanza, algo con lo que incluso Macri podría haber estado de acuerdo para derrotar al kirchnerismo, si no fuera porque está seguro de que la intención de Karina Milei no es aliarse, sino cooptarle todos los dirigentes que pueda hasta dejarlos sin nada.

Por eso, está esperando que la intransigencia de la hermana presidencial haga que el acuerdo se demuestre inviable para los PRO acuerdistas. Y todos los días puede mostrar una evidencia: ayer fue la incorporación del concejal de Tigre Segundo Cernadas, antes candidato de Juntos por el Cambio, que fue festejada por el armador de Karina Milei en territorio bonaerense, Sebastián Pareja.

Nada le indica a Macri que esto vaya a cambiar. El ex presidente cada vez está más convencido que, para que el PRO sobreviva, tiene que desarrollar su propia estrategia en las provincias e intentar pasar lo mejor posible la ola violeta, que amenaza con dejarlo sin electorado.