Macri, el PRO y la UCR, en modo mute  

En la cúpula del PRO eligieron hacer mutis por el foro con la manifestación que pidió la liberación de Cristina Fernández de Kirchner. Ni Mauricio Macri, ni María Eugenia Vidal ni ninguno de los principales referentes dijeron esta boca es mía. Su línea discursiva de los últimos días había sido condenar la “violencia kirchnerista” en los actos de protesta y como no hubo, no tuvieron nada para decir. En la conducción del radicalismo pasó lo mismo: optaron por el silencio. Eso no impidió que varios dirigentes del PRO y el radicalismo con incontinencia tuitera salieran a dejar su opinión sobre lo ocurrido: desde que era el final de CFK hasta que no fueron tantos en la marcha, se pudo leer de todo.

En los días previos a la movilización, tanto Mauricio Macri como Vidal habían hecho hincapié en la idea de la “la violencia K” en los actos de protesta, como preludio de la marcha. “Vimos a una turba —en la que participó un exfuncionario del gobierno kirchnerista, número dos de Wado de Pedro— atacar las instalaciones de TN con ferocidad”, aseguró el ex presidente en su último tuit. El bloque de Diputados sacó un comunicado donde condenaban la “violencia del kirchnerismo ante la prensa libre”, que contrasta con el silencio cuando Javier Milei insulta y ataca periodistas. Vidal hizo retuits de cuentas que condenaban la violencia.

Todo esto, hasta la marcha. A partir de ahí, silenzio stampa. En diálogo con este diario, integrantes de la cúpula se hicieron los desentendidos con la cantidad de gente que marchó y aducieron que habían dedicado su día a otros menesteres y no estuvieron pendientes de lo que ocurría. Una forma no muy sutil de correrse del tema.

En la conducción del radicalismo la actitud fue la misma: hubo una decisión de no hacer comentarios, ni públicos ni en Off the record.

Pero todos los espacios tienen figuras que tienen el Twitter fácil y que salieron a decir lo que los dirigentes de primera línea se habían guardado.

https://twitter.com/AlejRozitchner/status/1935361841053700391

Fue el caso del ex asesor presidencial Alejandro Rozitchner, quien interpretó de forma muy creativa que la marcha marca el ocaso de CFK: “Lo de hoy, hay que entenderlo, se llama “la despedida”. Es un cierre, un final, nada comienza aquí”.

Le siguió en creatividad la diputada Silvana Giudici, quien le dedicó a los manifestantes: “¿Cuánta mendacidad y relato pueden seguir aún los más fervientes militantes del kirchnerismo? ¿No los interpela que su jefa critica a la “derecha” desde sus departamentos, hoteles, con millones de dólares en las cajas de seguridad y 30 millones de pesos mensuales de jubilación de privilegio?”. “La corrupción, el clientelismo militante y la intermediación de la pobreza es el pasado al que nunca más se va a volver”, sentenció.

https://twitter.com/SilvanaGiudici/status/1935411800394346753

No se quedó atrás la diputada Sabrina Ajmechet, quien interpretó la prisión de CFK como un logro del Gobierno de Milei: “En la Argentina de hoy, la justicia condenó y metió presa a CFK y el gobierno logró que el país tenga superávit fiscal”. Es dificil que se lo agradezcan en la Rosada, donde vienen tratando de despegarse de la sentencia.

https://twitter.com/ajmechet/status/1935364899988767074

El radicalismo, por supuesto, también cuenta con sus incontinentes tuiteros, y en este caso quien dio la nota fue Martín Tetaz, que contó a los manifestantes y llegó a la conclusión de que no fueron tantos. “Son anuméricos. En toda la plaza, de bote a bote, entran 120.000 apretados (a 4 x m2) . La mitad de la plaza y el ingreso de las tres columnas, son 90.000. Es un montón, ojo, pero tiene mas tipos conectados Moreno por stream y después no llega al 2 por ciento”, concluyó, en un esfuerzo de las matemáticas y de los deseos.

https://twitter.com/martintetaz/status/1935429471726608739

Cada uno de los que tuiteó fue en contra del silencio de las cúpulas, que no tuvieron nada para decir. Es que quizás ninguno conocía el dicho popular: es mejor permanecer callado y parecer tonto, que hablar y no dejar dudas.