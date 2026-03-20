Luis Caputo: “Se viene un proceso de desinflación y no vamos a tomar deuda”

El ministro aseguró que la inflación seguirá bajando y ratificó que Argentina no acudirá a los mercados internacionales. También defendió el equilibrio fiscal y habló del vínculo con el FMI.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la Argentina ingresará en un proceso sostenido de desinflación, y aseguró que la baja de precios “va a continuar”.

Durante su exposición en el 21° Simposio del IAEF, el funcionario señaló que la inflación “va a converger a los niveles que todos queremos” y destacó que el Gobierno busca consolidar esa tendencia.

Claves del plan económico: equilibrio fiscal y confianza

Caputo explicó que el rumbo económico se basa en el equilibrio fiscal, una política monetaria prudente y la recuperación de la confianza.

“El desafío es que la gente vuelva a demandar pesos”, sostuvo, y atribuyó las tensiones inflacionarias recientes a una caída en la demanda de dinero, vinculada a factores de incertidumbre.

Sin deuda en los mercados internacionales

El ministro fue enfático al descartar la emisión de deuda en el exterior: “No tenemos pensado ir al mercado. Lo descartamos”.

Según detalló, el Gobierno ya cuenta con financiamiento para cubrir vencimientos por aproximadamente 9.000 millones de dólares entre 2026 y 2027, priorizando siempre las opciones de menor costo.

Relación con el FMI y respaldo internacional

En relación al vínculo con el Fondo Monetario Internacional, Caputo aseguró que existe una relación de “mucha confianza” y destacó el respaldo del organismo en el marco del acuerdo vigente.

Críticas políticas y contexto económico

El ministro también apuntó contra el kirchnerismo, al que responsabilizó por generar desconfianza en la sociedad. “El daño psicológico que ha hecho es muy grande”, afirmó.

Expectativa por la evolución de la economía

Las declaraciones se dan en un contexto donde el Gobierno busca consolidar la baja de la inflación y estabilizar la economía. La evolución de los precios y la confianza serán claves para confirmar el escenario de desinflación proyectado por el equipo económico.