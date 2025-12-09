Luis Caputo anunció una nueva baja de retenciones para “mejorar la competitividad” del campo

El Gobierno redujo las alícuotas de exportación para soja, trigo, maíz y otros cultivos. Caputo afirmó que eliminar las retenciones sigue siendo un objetivo prioritario y que los cambios regirán de forma permanente.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes una nueva reducción en las retenciones a las exportaciones de las principales cadenas agropecuarias, en el marco de la política del Gobierno de impulsar la competitividad del sector y avanzar hacia la eliminación total del impuesto.

Según detalló, la soja pasará de tributar un 26% a un 24%; los subproductos de soja bajarán de 24,5% a 22,5%; trigo y cebada de 9,5% a 7,5%; maíz y sorgo de 9,5% a 8,5%; y girasol de 5,5% a 4,5%. Caputo remarcó que las nuevas alícuotas tendrán carácter permanente.

“Eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Presidente Javier Milei”, afirmó el ministro, quien sostuvo que continuarán “haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible”, aunque advirtió que el proceso está sujeto a la evolución de las condiciones macroeconómicas.

Caputo señaló que la medida busca fortalecer la competitividad de la agroindustria y consolidar el papel del campo como motor económico. Actualmente, el sector es responsable de cerca del 60% de las exportaciones nacionales.

El anuncio se conoció horas después de que representantes del agro reclamaran mayor previsibilidad y una menor carga fiscal en reuniones con funcionarios nacionales. Sin embargo, el titular del Palacio de Hacienda evitó referirse a esos encuentros y destacó: “El campo argentino seguirá creciendo, generando empleo e impulsando el desarrollo”.