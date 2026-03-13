Luis Caputo anticipó cuándo la inflación podría bajar del 1% mensual

El ministro de Economía aseguró que la desaceleración de los precios continuará y estimó que la inflación mensual podría perforar el 1% durante el segundo semestre del año.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el Gobierno espera que la inflación mensual baje del 1% durante el segundo semestre de 2026, en línea con la estrategia económica basada en el control de la emisión monetaria y el equilibrio fiscal.

El funcionario se refirió al tema tras conocerse el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos, que indicó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero fue del 2,9%, el mismo nivel que se había registrado en enero.

Con ese resultado, la inflación acumulada en los últimos doce meses alcanzó el 33,1%, mientras que en el primer bimestre de 2026 sumó un 5,9%.

Qué dijo Caputo sobre la inflación

Caputo sostuvo que el dato de febrero estaba dentro de las previsiones oficiales y lo atribuyó principalmente a incrementos en algunos rubros específicos. “Sabíamos que iba a estar en ese rango porque influyeron la suba de la carne y las tarifas”, explicó en una entrevista con el canal Todo Noticias.

El ministro también indicó que la cantidad de pesos en circulación crece por debajo de la inflación, algo que —según su análisis— ayudará a que el proceso de desaceleración continúe en los próximos meses.

Cuándo podría bajar del 1%

De acuerdo con las estimaciones oficiales, la inflación podría perforar el 1% mensual hacia agosto.

Sin embargo, Caputo aclaró que el momento exacto todavía es incierto: “Si no es en agosto, será en septiembre u octubre. Es una cuestión de tiempo”.

Factores políticos y económicos

El titular del Palacio de Hacienda consideró además que el reciente repunte de precios estuvo influido por factores políticos, vinculados a expectativas del mercado tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Según explicó, ese contexto generó una mayor dolarización de carteras y presiones sobre variables financieras, como el riesgo país.

Por último, el ministro rechazó que la economía argentina esté atravesando un proceso de estanflación y aseguró que el nivel de actividad muestra signos de recuperación, aunque admitió que la mejora todavía no alcanza a todos los sectores.