Luis Caputo admitió que la inflación puede subir en marzo, pero negó una estanflación

El ministro de Economía reconoció una posible aceleración inflacionaria por factores externos, pero aseguró que el consumo y la actividad siguen firmes. También descartó un escenario de recesión en Argentina.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que la inflación de marzo podría registrar una suba, aunque descartó categóricamente que la economía argentina esté atravesando un escenario de estanflación. Según sostuvo, los indicadores de actividad, consumo y crédito muestran un contexto de crecimiento y no de recesión.

Las declaraciones se dieron en medio de un debate creciente sobre el rumbo económico y el impacto de factores internacionales en los precios.

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El titular del Palacio de Hacienda admitió que el índice de precios podría mostrar una aceleración durante marzo, y atribuyó este comportamiento a factores externos vinculados al contexto internacional.

En ese sentido, planteó que tanto la inflación como el nivel de actividad podrían verse momentáneamente afectados, aunque insistió en que se trata de una situación transitoria.

Caputo descarta estanflación y defiende el nivel de actividad

Pese a reconocer tensiones en los precios, Luis Caputo fue contundente: “No hay estanflación”.

El funcionario aseguró que los datos oficiales muestran niveles elevados de actividad económica y consumo, y rechazó las interpretaciones que hablan de una recesión profunda.

Según explicó, el consumo privado se mantiene en niveles altos y la economía continúa en expansión, en contraste con algunas lecturas críticas del escenario actual.

Consumo, crédito y cambios en los hábitos económicos

El ministro también vinculó la situación actual con un cambio en los hábitos de consumo. Afirmó que, a diferencia de períodos de alta inflación, ahora existe mayor acceso al crédito.

“Antes la gente gastaba rápido por la inflación. Hoy hay crédito”, señaló, al explicar que el financiamiento permitió modificar la forma en que los hogares administran sus ingresos.

Como ejemplo, mencionó el crecimiento en la venta de bienes durables, como motos, que registraron aumentos significativos en los últimos meses.

Críticas al periodismo y rechazo a la idea de recesión

En su análisis, Caputo también apuntó contra sectores del periodismo y la oposición, a quienes acusó de instalar una visión negativa de la economía.

Sostuvo que existe una brecha entre las percepciones y los datos concretos, y defendió que los indicadores oficiales reflejan una realidad distinta a la que se plantea en algunos análisis.

Recaudación, impuestos y proyecciones económicas

El ministro también se refirió a la caída de la recaudación tributaria, que atribuyó en parte a la reducción de impuestos impulsada por el Gobierno.

En cuanto a las perspectivas, aseguró que el próximo año podría mostrar mayor estabilidad, al no estar atravesado por tensiones electorales, lo que favorecería la consolidación de la baja inflacionaria y el crecimiento del crédito.

Mientras tanto, el Gobierno busca sostener su programa económico en un contexto desafiante, con foco en mantener la actividad y evitar un escenario de recesión.