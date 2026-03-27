Lucas Pertossi rompió el silencio a seis años del crimen de Fernando Báez Sosa: “Yo nunca lo toqué”

Condenado a 15 años de prisión como partícipe secundario, Lucas Pertossi cuestionó la estrategia de su defensa y negó que haya existido premeditación en el asesinato de Fernando Báez Sosa.

A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa, Lucas Pertossi rompió el silencio y aseguró: “Yo nunca lo toqué”, al tiempo que criticó la estrategia de defensa que se utilizó durante el juicio.

El joven, condenado a 15 años de prisión como partícipe secundario del homicidio, cuestionó a su exabogado Hugo Tomei por haber impulsado una defensa “en bloque”. “No todos hicimos lo mismo ni tuvimos la misma participación”, sostuvo.

En una entrevista con el periodista Mauro Szeta, Pertossi afirmó que se sintió “muy mal defendido” y lamentó que ninguno de sus compañeros haya salido a respaldarlo públicamente. “Yo nunca lo toqué, pero nadie lo dijo”, insistió.

El condenado también expresó arrepentimiento por haber filmado el ataque ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell, y aseguró que en ese momento “ninguno tomó dimensión de lo que estaba pasando”. Además, negó que el crimen haya sido premeditado: “Fue una pelea que terminó en tragedia”.

Respecto a su situación judicial, su nuevo abogado, Ignacio Nolfi, solicitó ante la Corte Suprema la nulidad de la sentencia, al considerar que hubo una afectación al derecho de defensa. El planteo sostiene que debieron existir estrategias individuales debido a las distintas responsabilidades en el hecho.

Sin embargo, el abogado de la familia de la víctima, Fernando Burlando, desestimó el planteo y aseguró que “no va a cambiar nada”.

El caso, que generó una fuerte conmoción social en el país, continúa teniendo repercusiones judiciales y mediáticas a más de seis años del asesinato.